Marie-Josée Savard s’est lancée dans la course a la mairie mercredi, avec la bénédiction du maire Régis Labeaume.

La protégée de Régis Labeaume se lance dans la course

(Québec) C’est une femme « conciliante », « empathique » et « patiente » que Régis Labeaume soutiendra pour le remplacer à la mairie de Québec en novembre prochain.

Gabriel Béland

La Presse

Le maire sortant a abattu ses cartes mercredi. Lui qui maintenait le flou sur un possible dauphin a annoncé que lui et les autres élus d’Équipe Labeaume avaient choisi Marie-Josée Savard pour le remplacer. La conseillère et bras droit du maire à titre de vice-présidente du comité exécutif devient présidente « d’Équipe Marie-Josée Savard ».

Ce choix n’est pas une surprise. Le nom de Mme Savard courait depuis des jours. Mais il frappe tant le changement de casting est radical. Les styles des deux politiciens ne pourraient être plus différents.

« Elle a une écoute naturelle, un ton conciliant et elle est patiente. Exactement ce dont ont besoin nos concitoyens en pandémie. Ça fera probablement du bien après 14 ans de Labeaume », a admis le maire de Québec lors d’une conférence de presse.

La conseillère du district Cap-Rouge – Laurentien n’a pas la flamboyance du maire sortant. Elle n’est pas une habituée des caméras.

Mme Savard avait d’abord siégé de 2009 à 2013, mais ne s’était pas représentée. Elle venait alors d’adopter un deuxième enfant et voulait se concentrer sur sa famille. Elle a été réélue en 2017 et était devenue bras droit du maire.

Mais si leur style peut différer, la candidate s’inscrit dans la continuité au plan des idées. « Qu’on me dise que je suis la continuité, je prends ça de façon très positive. La ville va bien », a noté Mme Savard.

Elle entend d’ailleurs se battre pour réaliser le plus important projet dans la capitale, celui du tramway. « Il n’y a pas de doute pour moi qu’on doit aller de l’avant avec ce projet-là », dit-elle.

Le programme détaillé de le « nouvelle ancienne » formation politique sera élaboré dans les prochaines semaines. Certains élus actuels d’Équipe Labeaume vont quitter la politique. D’autres candidats s’ajouteront. « On veut décider de la plateforme avec toute l’équipe », note la nouvelle chef.