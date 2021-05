(Québec) Après 13 ans à la tête de la Ville de Québec, le maire Régis Labeaume a annoncé mercredi son intention de mettre un terme à sa carrière en politique, « sport extrême » qu’il aura pratiqué le plus souvent avec succès, et presque toujours avec ses tripes.

Gabriel Béland

La Presse

Régis Labeaume ne se représentera pas pour un cinquième mandat en novembre prochain. Il en a fait l’annonce dans une conférence de presse qui a laissé plusieurs questions en suspens, notamment quant à un éventuel successeur.

« Je suis rendu à 65 ans, je suis rassasié de politique, j’ai le goût de me reposer et on verra après. Pour être bien clair, je n’ai aucun projet de carrière », a lancé le maire de Québec.

Il n’est pas question pour lui d’aller faire de la politique au provincial ou au fédéral. « La politique est finie, c’est fini », assure-t-il. « Mon temps est fait et j’aspire à une autre vie », continue M. Labeaume, dont le projet sera de « dormir, prendre du bon temps, lire ».

L’homme rêvait, lors de sa première élection en 2007, de rester 10 ans maire de Québec. Mais il a décidé de solliciter un ultime mandat en 2017 pour faire aboutir son projet de transport en commun structurant, le fameux tramway de 3,3 milliards de dollars.

Pendant les quatre dernières années, il a donc gardé le secret. Il laissait planer le suspense sur ses intentions. Puis, l’entente signée avec le gouvernement de François Legault sur le tramway et son 65e anniversaire dimanche l’ont convaincu que le temps était venu d’annoncer ses intentions.

« Je ne pouvais pas, avec les scores que j’avais, lâcher et ne pas réussir ce projet-là dont on parle depuis des décennies à Québec, dit-il. Je n’aurais pas été fier de moi. J’avais une obligation de tout faire pour que ça marche. »

La fierté retrouvée

Le maire n’a pas voulu dresser le bilan de ses 13 années à la mairie. Il a dit laisser aux observateurs le soin de le faire. « J’ai le sentiment que je quitterai une maison en ordre. »

Il croit que les célébrations du 400e anniversaire de la ville en 2008 et la multiplication des grands évènements comme le Festival d’été de Québec ont permis de redynamiser sa ville.

« En 2007, on n’était pas tous fiers de notre Ville. Moi je n’étais pas si fier que ça de ma ville. On vivait des moments moroses […] Combien de gens m’ont dit que c’était plate Québec, qu’ils ne savaient pas quoi faire la fin de semaine. »

« On est une ville moyenne, parlant français, plutôt monoculturelle et ça, ça donne une certaine mentalité, poursuit le maire. On est toujours le petit frère de la grande ville. À l’époque on avait de petits complexes qui nous fatiguaient. Mais c’est terminé, ça. »

Puis il y a eu l’amphithéâtre inauguré en 2015. « Les Nordiques, j’ai zéro contrôle là-dessus », a-t-il laissé tomber en réponse à la question d’une journaliste.

Plus récemment, il a obtenu après bien des soubresauts cette entente avec Québec et Ottawa pour le financement du tramway. Il doit être inauguré en 2027.

Les succès du maire sont aussi nombreux dans l’urne. Il a remporté quatre élections successives, avec des résultats souvent sans appel (79,9 % des voix en 2009).

Les principales critiques au fil des ans ont concerné le style abrasif de Régis Labeaume. Lui-même s’en dit conscient.

« La politique c’est dur, c’est tough. Ça n’excuse pas tout ce que j’ai fait, a-t-il concédé. Je ne peux pas être d’accord avec tout ce que j’ai fait. Mais il faut jouer dur dans ce milieu-là. »

Le maire a d’ailleurs profité de la conférence de presse de mercredi pour se dire « désolé » à la journaliste du Devoir Isabelle Porter, qu’il avait malmenée il y a plusieurs années.

Ses moments les plus éprouvants à la tête de la ville auront été, selon lui, lors de la tuerie de janvier 2017 à la grande mosquée de Québec, puis lors du massacre au sabre survenu dans les rues du Vieux-Québec à l’Halloween 2020.

Quel successeur ?

La question est maintenant de savoir qui succédera à ce maire qui semblait indétrônable. Y aura-t-il une suite à Équipe Labeaume, ce parti à son nom sous la bannière duquel siègent 14 des 21 conseillers municipaux ? Le maire sortant va-t-il désigner un dauphin ?

« Vous verrez », s’est contenté de répondre Régis Labeaume, manifestement encore capable de faire un peu de politique pour les six derniers mois de son mandat.

Déjà plusieurs candidats se sont lancés dans la course à la mairie, dont Jean-François Gosselin, de Québec 21, Jean Rousseau de Démocratie Québec, Bruno Marchand, de Québec Forte et Fière et Jackie Smith, de Transition Québec.

Mais peu importe qui lui succédera, Régis Labeaume a répété qu’il entendait tourner la page de la politique définitivement. Son dernier mandat a été éprouvant. Il a perdu son père. Lui-même a été atteint d’un cancer. Ces évènements l’ont conforté dans sa décision.

« Un proverbe géorgien dit que le temps ne compte pas pour ceux qui l’ignorent. C’est ce que j’ai fait toute ma vie, ignorer le temps, et je n’en ai aucun regret », a philosophé le maire.

« Mais pour celui qui me reste, je veux reprendre le contrôle, le savourer. Rendu où j’en suis, on ne sait plus combien il nous en reste, du temps. »

