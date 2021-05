Visée par des allégations de harcèlement psychologique et après de nombreux départs et congédiements à son cabinet, Marie-Ève Proulx démissionne de son poste de ministre déléguée au Développement économique régional à la suite d’une rencontre avec le premier ministre François Legault.

Tommy Chouinard

La Presse

Ce dernier a confirmé la décision dans un communiqué de presse mardi. Il s’est défendu par la suite d’avoir tardé à agir alors que les allégations circulent depuis des mois.

« On a eu des informations l’année dernière à l’effet qu’il y avait un climat de travail qui était difficile au bureau de Mme Proulx. On l’a rencontrée, on lui a donné des services, elle a eu droit aux services entre autres d’un coach, et malheureusement, on se rend compte que la situation ne s’est pas suffisamment améliorée. […] Je suis obligé d’arriver à la conclusion qu’elle ne peut pas rester ministre », a affirmé François Legault en conférence de presse.

Marie-Ève Proulx reste au sein du caucus de la Coalition avenir Québec et demeure députée de Côte-du-Sud. Si elle a « du travail à faire pour améliorer la gestion du personnel », on me dit que la situation est quand même relativement bonne à son bureau de comté », a expliqué François Legault lorsqu’on lui a demandé pourquoi il l’a conservait dans ses rangs. Il s’est engagé à « suivre de près la situation ».

Il redistribuera les responsabilités ministérielles qu’avait Mme Proulx un peu plus tard. « Il n’est pas impossible que l’on pose des gestes dans les prochains mois pour revenir dans la zone paritaire » homme-femme au sein du conseil des ministres, une parité qui est perdue avec la démission de Mme Proulx, a-t-il souligné. Il y aurait donc remaniement ministériel d’ici quelques mois.

Au moins une dizaine de personnes sont parties ou été congédiées au cabinet de Marie-Ève Proulx depuis le début du mandat. Vendredi, c’était au tour d’une attachée de presse de quitter le navire.

Lundi, lors d’une conférence de presse sur la relance des entreprises d’économie sociale, Mme Proulx a refusé de s’expliquer sur les nombreux départs à son cabinet et les allégations la concernant, prétextant qu’il s’agit de questions de « régie interne ». La conférence de presse virtuelle a pris fin abruptement alors que La Presse lui posait des questions sur le sujet.

Un ex-employé du bureau de circonscription de Côte-du-Sud a déposé deux plaintes contre Marie-Ève Proulx au Tribunal administratif du travail pour harcèlement psychologique et congédiement pour cause de maladie ou d’accident. La ministre Proulx n’a pas eu à comparaître devant le tribunal : une entente est intervenue entre les parties récemment.

Sa démission survient alors que le cabinet du premier ministre François Legault venait d’être informé de nouvelles allégations. Selon le chroniqueur Bernard Drainville du 98,5 FM, une ancienne employée de Mme Proulx, à l’époque où celle-ci travaillait au réseau de l’Université du Québec, a écrit à M. Legault pour dénoncer la tolérance du gouvernement à l’égard de la ministre. Elle a laissé entendre que des victimes alléguées de la ministre pourraient faire une sortie publique.

« Je suis une ancienne victime du harcèlement psychologique au travail de la part de Marie-Ève Proulx. Comment votre gouvernement a-t-il pu embaucher une personne dont il connaissait le passé professionnel ? Comment votre gouvernement peut-il accepter le harcèlement alors qu’il dénonce plus que jamais la violence ? Est-ce que nous devons faire collectivement une sortie publique pour que votre gouvernement agisse afin d’éviter qu’il y ait plus de victimes ? Qu’attendez-vous pour agir ? » écrit-elle dans cette lettre dont des extraits ont été lus au 98,5 FM.

En février, le premier ministre François Legault a retiré des responsabilités à Marie-Ève Proulx. Le mandat des PME a été confié à une nouvelle ministre déléguée, Lucie Lecours, alors que la responsabilité de la Gaspésie a été remise à Jonatan Julien, titulaire des Ressources naturelles. Le premier ministre expliquait alors que Mme Proulx avait besoin de « renfort ».

Marie-Ève Proulx est une disciple de longue date de François Legault. En 2011, elle était l’une des 12 signataires du manifeste du groupe de réflexion de M. Legault qui allait plus tard devenir un parti politique, la Coalition avenir Québec (CAQ). Elle était alors mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Mme Proulx est toutefois devenue membre du Parti québécois en 2014 et l’a été jusqu’en 2017 – juste avant de se porter candidate pour la CAQ –, comme l’a déjà signalé un média de sa circonscription, CMATV.ca.

Il n’en demeure pas moins que les liens entre François Legault et Marie-Ève Proulx remontent à loin. Au début des années 2000, quand il était ministre du gouvernement péquiste, M. Legault l’avait nommée au Conseil permanent de la jeunesse – en même temps que Youri Chassin et Sylvain Lévesque, eux aussi députés de la CAQ aujourd’hui. Ces jeunes étaient proches de Force jeunesse, groupe présidé à l’époque par Martin Koskinen, actuellement chef de cabinet de M. Legault.

L’opposition réagit

« Je me surprends beaucoup du silence de François Legault sur la question du harcèlement psychologique », a déploré la cheffe libérale, Dominique Anglade. Elle rappelle qu’il a pourtant été « très vocal » pour dénoncer les discours haineux sur les réseaux sociaux. « Je trouve qu’il n’a pas agi avec la même rapidité », a-t-elle dit. Mme Anglade pointe à son tour « l’accumulation de plaintes » dans ce dossier. Elle rappelle « le devoir d’exemplarité » d’un membre du conseil des ministres. « On ne peut pas avoir des gens qui font du harcèlement psychologique qui siègent autour de la table du conseil des ministres », a-t-elle tranché.

De son côté, le Parti québécois souligne qu’on « n’est pas devant de l’anecdote », mais devant un « pattern » et « de la récidive » alors qu’une dizaine d’employés de Mme Proulx ont quitté en 14 mois. « La CAQ a fermé les yeux », a lancé le chef Paul St-Pierre Plamondon.

Il estime qu’on a « voulu étouffer la gravité de l’affaire » alors que le problème était connu depuis un an. Selon le chef péquiste, François Legault doit expliquer pourquoi il n’a pas agi avant.

Le PQ ne réclame pas que Mme Proulx soit exclue du caucus de la CAQ, mais exige que des mesures d’accompagnement soient mises en place dans son bureau pour « protéger les employés » qui demeurent sous sa responsabilité.

Par ailleurs, il veut savoir si des fonds publics ont été allongés pour la conclusion d’une entente entre les parties en lien avec deux plaintes déposées devant le Tribunal administratif du travail.

« Le harcèlement est inacceptable et même illégal. […] Je n’ai pas tous les détails, mais le premier ministre doit faire la lumière sur la situation », a fait savoir pour sa part la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé. « Il faut que le premier ministre dise ce qu’il savait et pourquoi il n’a pas agi », a-t-elle ajouté en mêlée de presse, mardi.

Avec Fanny Lévesque