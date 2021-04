Politique

Accès à la propriété

Le PQ veut s’attaquer à une « crise très grave »

(Québec) Le Parti québécois déposera dans les prochaines semaines une « Politique nationale d’accès à la propriété et au logement convenable ». Ce plan comportera des propositions pour s’attaquer à « la crise du marché locatif et de l’accès à la propriété » en augmentant l’offre de maisons neuves et existantes, en taxant les acheteurs étrangers et en imposant davantage les vendeurs qui font de la spéculation immobilière.