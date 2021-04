Politique

Réforme du mode de scrutin

« Pas de référendum en 2022 », confirme Sonia LeBel

(Québec) C’est désormais on ne peut plus clair : « Il n’y aura pas de référendum en 2022 », en même temps que les élections générales, sur la réforme du mode de scrutin, affirme la ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, Sonia LeBel.