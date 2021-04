Plus de 17 millions octroyés en initiatives sur la langue française

(Québec) Le gouvernement Legault octroie pour plus de 17 millions d’aide financière à des projets et des initiatives en matière de langue française.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Ces montants, établis par décret le 24 mars dernier, ont été rendus publics mercredi dans la Gazette officielle du Québec. Ils sont octroyés alors que le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, affirmait aussi mardi sur le thème de la langue française qu’il déposerait sa réforme de loi 101 au cours de « la présente session parlementaire ».

Ainsi, Québec octroie 3 millions à Télé-Québec pour un projet intitulé « Année de la langue française ». Le gouvernement versera 2,7 millions à la société d’État en 2020-2021, ainsi que 300 000 $ en 2021-2022. Les détails du projet n’ont pas été annoncés.

Le Regroupement des organismes en francisation du Québec (ROFQ) reçoit pour sa part 2 millions en 2020-2021 pour un autre projet intitulé « Écrivains publics ». Un montant d’un peu plus de 1,5 million est aussi octroyé à la Fondation Lionel-Groulx pour la réalisation du projet « Nos Géants ».

Contacté par La Presse, le cabinet du ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, a confirmé qu’une annonce imminente serait faite au sujet de ces aides financières. « Il s’agit d’une première phase d’investissements importants visant à la promotion et la valorisation de la langue française au Québec », nous a-t-on indiqué par écrit.

Des projets pour les villes

Dans les montants dévoilés mercredi dans la Gazette officielle, on apprend également que Québec octroie 1,8 million à Option consommateurs « pour la réalisation d’un projet de sensibilisation au sujet du droit des consommateurs d’obtenir de l’information et des services en français ».

Un autre montant de 3 millions est également octroyé à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’année 2020-2021 afin de réaliser des « projets de promotion et de valorisation de la langue française en partenariat avec plusieurs municipalités ». 1,5 million est aussi destiné à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour ce type de projets.

Québec octroie également 1,5 million à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) pour réaliser un projet intitulé « Travailler en français au Québec, c’est un droit ». Un montant d’un peu plus de 2,7 millions est finalement octroyé à l’Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) pour « la réalisation du projet de promotion et de valorisation de la langue française auprès des commerces de proximité de l’île de Montréal ».