(Québec) Les troupes du Parti conservateur du Québec seront désormais dirigées par le chroniqueur et animateur Éric Duhaime, ont tranché les membres de la formation de droite au terme d’une course entièrement virtuelle qui s’est étendue sur six mois.

La Presse Canadienne

M. Duhaime, qui habite à Québec, succède à Adrien Pouliot, qui avait annoncé son intention de démissionner à la mi-octobre après sept années à la tête du parti.

Éric Duhaime a récolté 95 % des 9886 votes devant son seul autre adversaire, l’informaticien Daniel Brisson, qui a obtenu 5 % des suffrages, a annoncé le parti samedi en fin d’après-midi dans un hôtel de Québec.

Environ un millier de personnes ont suivi le dévoilement des résultats en direct sur la page Facebook du parti. La qualité sonore était cependant si mauvaise pendant les dix premières minutes de l’évènement que les organisateurs ont l’interrompu le temps de corriger le problème.

La formation politique se félicite d’avoir multiplié par 20 son nombre de membres durant la course, le faisant passer à plus de 14 000.

Le PCQ avait remporté 1,46 % des suffrages lors des élections provinciales de 2018, terminant en sixième position, soit derrière le Parti vert du Québec.

Éric Duhaime a co-fondé le Réseau Liberté-Québec, un organisme sans but lucratif ayant pour objectif de rassembler la droite libertarienne.

Le nouveau chef tentera maintenant de décrocher un siège à l’Assemblée nationale. Il n’en sera pas à son premier essai, s’étant précédemment présenté lors des élections de 2003 sous la bannière de l’Action démocratique du Québec dans la circonscription de Deux-Montagnes. Il avait alors terminé en troisième place.

C’est un deuxième échec pour Daniel Brisson qui avait tenté sa chance lors de la précédente course à la direction du parti. Il avait aussi présenté sa candidature à la mairie de Québec contre Régis Labeaume lors des élections municipales en 2017 et avait été candidat du Parti populaire de Maxime Bernier en 2019 dans la circonscription de Louis-Hébert, à Québec.

M. Brisson proposait durant la course une « transformation du modèle québécois », a-t-il résumé à La Presse Canadienne. Il proposait d’augmenter la place du privé dans une foule de secteurs, notamment en permettant à des hôpitaux et des écoles de sortir du réseau public. Il mettait également l’accent sur la décentralisation des décisions afin qu’elles soient prises plus près du terrain. Il suggérait également un « bilinguisme structuré pour être à la page sur la planète Terre et d’être concurrent », notamment en permettant le choix des parents d’envoyer leur enfant à l’école anglaise.