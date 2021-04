(Ottawa) Moins d’un mois après que ses membres eurent rejeté l’existence des changements climatiques, le chef conservateur Erin O’Toole présente un plan environnemental destiné à respecter les cibles de Paris. À peine déposé, le document est déjà la cible de critiques tant à gauche qu’à droite.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

Tel que prévu, le Parti conservateur propose de remplacer la tarification sur le carbone des libéraux par une série d’autres mesures.

Le parti propose plutôt de mettre en œuvre un « prix » sur le carbone pour les particuliers, sorte de programme de récompenses qui consisterait à facturer les Canadiens chaque fois qu’ils achèteront du carburant à base d’hydrocarbure et à accumuler des fonds dans un compte d’épargne personnel.

Les Canadiens pourraient utiliser leur compte pour acheter des services ou des biens écoénergétiques, tels que des laissez-passer pour le transport en commun, des vélosou des véhicules électriques.

Le prix sur le carbone pour les consommateurs serait limité à 50 $ la tonne.

Pour les grands émetteurs au Canada, les conservateurs mettraient en œuvre un prix sur le carbone mondial.

Ils veulent établir une tarification fondée sur les progrès réalisés par les partenaires commerciaux en Europe et aux États-Unis, mais aussi proposer à l’administration Biden des normes nord-américaines pour s’assurer que le Canada reste compétitif pour les entreprises.

Cette tarification pourrait s’élever à 170 $ la tonne d’ici 2030, mais seulement si le Canada serait dans l’impossibilité d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

Le Parti conservateur prône également un programme national sur les véhicules à émission zéro, une norme sur le carburant faible en carbone et le stockage du carbone pour atteindre ses objectifs.

S’appuyant sur une analyse d’une firme indépendante demandée par son parti, le chef conservateur Erin O’Toole se dit confiant que son plan environnemental permettra d’atteindre environ les mêmes réductions de gaz à effet de serre que le plan des libéraux.

Le plan environnemental des conservateurs a été accueilli sans grand enthousiasme par Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat et Énergie chez Greenpeace Canada.

« Sans grande surprise, les conservateurs proposent d’abaisser la barre. Ce plan plaira aux pétrolières, mais ne placera pas le Canada et notre économie sur une trajectoire garantissant un avenir sans carbone », a-t-il réagi par voie de communiqué.

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, salive déjà à l’idée d’accueillir les conservateurs déçus par le non-respect de la promesse de leur chef de ne pas imposer une tarification sur le carbone.

« On s’aperçoit que M. O’Toole, maintenant, il porte un masque rouge, un masque libéral et il pense aller chercher plus d’appuis dans les grands centres avec cette politique-là. Je dis aux conservateurs déçus […] que la porte est ouverte au Parti populaire ! » a-t-il dit en conférence de presse.