(Ottawa) Réaffirmant qu’il est pro-choix, le chef du Parti conservateur Erin O’Toole affirme qu’il va voter contre le projet de loi privé de la députée de sa formation politique Cathay Wagantall, qui aurait pour effet de rouvrir le débat sur l’avortement en interdisant les avortements sexo-sélectifs.

Mélanie Marquis

La Presse

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Fruit du hasard, selon le chef conservateur, M. O’Toole a rencontré les médias lundi matin au moment même où sa collègue tenait une conférence de presse pour détailler ses intentions au sujet de son projet de loi privé C-233.

Le but de sa conférence de presse visait à dénoncer la gestion de la pandémie du gouvernement Trudeau et commenter les congrès du Parti libéral et du NPD tenus en fin de semaine. Mais le chef conservateur a été bombardé de questions sur l’initiative lancée par la députée.

M. O’Toole a répété à plus d’une reprise qu’il votera contre le projet de loi en question s’il fait l’objet d’un vote à la Chambre des communes.

« Je suis pro-choix. Je vais voter contre le projet de loi. Comme premier ministre, je vais toujours défendre les droits des Canadiens, y compris le droit des femmes de choisir pour elles-mêmes », a-t-il déclaré.

« Je vais toujours, toujours défendre les droits des Canadiens », a-t-il répété en réponse à une question d’un autre journaliste.

En français, le chef conservateur a indiqué que le dossier de l’avortement n’est pas réglé au sein de son parti. « Ce n’est pas le cas ». Son entourage a plus tard fait savoir que M. O’Toole a mal saisi la question, croyant qu’on lui demandait si le dossier était « réglementé » par son parti.

Mais il a soutenu que cette délicate question n’est pas une priorité pour son parti. Il a aussi affirmé que les Canadiens jouissent de la liberté d’expression et que cela aussi s’applique aux députés de sa formation politique à la Chambre des communes comme la députée Cathay Wagantall, qui va de l’avant avec son projet de loi privé C-233 sur les avortements sexo-sélectifs.

Un projet de loi mal compris

Au même moment, de l’autre côté de la rue Wellington, à Ottawa, la députée de la Saskatchewan vendait son projet de loi d’initiative privée en le présentant comme un reflet de la volonté d’une majorité claire de Canadiens.

Imposer cette limite à l’avortement pour protéger « les fillettes canadiennes pré-nées » est impératif, et il ne s’agit pas d’un cheval de Troie pour rouvrir le débat sur cet enjeu et ensuite tenter d’élargir la prohibition, a indiqué l’élue antiavortement.

Elle a assuré que ni le chef ni le parti n’avaient tenté de lui mettre des bâtons dans les roues, et que selon sa compréhension, C-233 ferait l’objet d’un vote libre s’il finit par être mis aux voix.

Et à ceux qui l’accusent de plonger Erin O’Toole dans l’embarras, elle a brandi une série de chiffres d’un sondage du National Post démontrant l’appui de la population de toutes allégeances politiques à l’interdiction des avortements ciblant des fœtus féminins.

Mais C-233 est « faussement représenté » au pays, a regretté Cathay Wagantall. « Les Canadiens ne sont aussi pas polarisés sur cet enjeu que certains médias ou certains qui ont un agenda politique voudraient le laisser croire des médias », a-t-elle lancé.

« Un enjeu électoral », croit Mélanie Joly

Sans surprise, dans le camp libéral, on s’est empressé de se saisir de l’affaire. La ministre Mélanie Joly s’est tournée vers Twitter pour dépeindre le chef conservateur comme un politicien qui tient un double discours, dans une enfilade de quatre gazouillis.

« Les femmes contrôlent leur propre corps – c’est tout. Lorsque O’Toole essayait d’obtenir les votes d’activistes durant sa course à la chefferie, il a promis qu’il laisserait des députés introduire des projets de loi contre l’avortement, et c’est exactement ce qu’il fait ici », a-t-elle écrit sur le réseau social.

La ministre s’est par ailleurs dite « déçue qu’un parti politique majeur débatte encore le contrôle qu’ont les femmes sur leur corps, et en fasse un enjeu électoral ».

Débat mercredi

Le projet de loi concocté par l’élue propose d’amender le Code criminel pour « ériger en infraction le fait, pour un médecin, de pratiquer un avortement sachant que l’avortement est fondé uniquement sur le sexe génétique de l’enfant », lit-on dans son libellé.

La mesure législative d’initiative parlementaire a été déposée pour une première fois en février 2020, mais la prorogation du Parlement l’a fait mourir au feuilleton. Elle a été rétablie dans cette session, et sera débattue pour une première fois à la Chambre des communes pendant une heure, mercredi.

Les chances que C-233 soit adopté sont très minces. Les projets de loi d’arrière-ban le sont rarement. De plus, il y a fort à parier que même s’il était mis aux voix dans la législature actuelle, une écrasante majorité des élus le bloqueraient.

Après la première heure de débats, mercredi, C-233 devrait faire l’objet d’une deuxième heure d’échanges, le 14 mai. Les députés seraient alors appelés à voter pour décider s’ils envoient la mesure législative en comité parlementaire.