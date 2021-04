Trudeau s’en prend à O’Toole et au Bloc, ignore le NPD

(Ottawa) Justin Trudeau s’est lancé dans une charge à fond de train contre Erin O’Toole dans son discours de clôture du congrès libéral, dénonçant la « déconnexion » de son adversaire et sa propension à « flirter avec la désinformation » sur la pandémie.

Mélanie Marquis

La Presse

S’il a consacré une bonne partie de son allocution à parler de la pénible année que viennent de traverser les Canadiens et à vanter la façon dont son gouvernement a été là pour les épauler avec divers programmes, le premier ministre ne s’est pas privé pour autant de l’occasion de laisser tomber les gants.

Sur le thème de la déconnexion, il a souligné le fait que le chef conservateur Erin O’Toole avait suggéré qu’il aurait sabré dans la prestation canadienne d’urgence (PCU) ou d’avoir taxé les jeunes de paresseux alors que leurs emplois d’été disparaissaient en raison des contrecoups de la pandémie.

Il a ensuite voulu placer son rival dans la catégorie des complotistes : « À quel point faut-il être déconnecté pour flirter avec la désinformation sur la santé publique et les vaccins tandis qu’un virus mortel fauche des êtres chers, des amis et des voisins ? ».

Et il a casé les troupes conservatrices dans celle des climatosceptiques. « Pendant leur congrès, ils ont refusé de reconnaître que les changements climatiques sont réels », a pesté Justin Trudeau en français, arguant que « plus ça change, plus c’est pareil » sur le plan environnemental.

Pendant son discours d’une vingtaine de minutes, livré manches de chemise roulées, le premier ministre s’en est également pris au Bloc québécois, sans que jamais le nom du chef Yves-François Blanchet ne sorte de sa bouche.

Dans un argument qui n’a rien de bien nouveau et que l’on risque d’entendre en campagne, il a argué que le véritable avantage, pour des Québécois, c’est d’avoir des Québécois au cabinet.

« Pendant que le Bloc fait semblant d’être le seul parti qui peut parler au nom des Québécois, nous, on livre la marchandise pour les Québécois avec de l’aide directe pour les ainés, les entreprises, les familles et les travailleurs », a-t-il martelé.

« Quand vient le temps de livrer pour les Québécois, ça prend des Québécois au gouvernement. Nous, les libéraux, on prend des mesures historiques pour promouvoir et protéger le français pas seulement au Québec, mais partout à travers le Canada », a ajouté Justin Trudeau.

Agrandir la tente rouge

Sa seule allusion aux néo-démocrates aura été l’emploi de l’adjectif orange.

Le premier ministre l’a utilisé quand il a exhorté les militants qui le regardaient sur leur écran d’ordinateur à débaucher des électeurs déçus : « Tendez la main à un voisin qui avait une affiche bleue, orange ou verte sur leur pelouse la dernière fois […] Peut-être se sentent-ils désillusionnés ».

Bref, selon la formule consacrée, il s’agissait d’un discours à saveur électoraliste. Ce qui n’a rien d’étonnant alors qu’un scrutin se profile à l’horizon, et que le Parti libéral du Canada (PLC) a d’ailleurs annoncé lors de sa grand-messe la nomination de Mélanie Joly et de Navdeep Bains comme copilotes de la campagne.

Selon le PLC, 4000 personnes étaient inscrites au congrès, qui se déroulait entièrement de façon virtuelle. C’est donc dire que les discussions de couloirs étaient inaccessibles aux journalistes, et les députés, hors de portée également.

Les discussions du week-end ont été résolument teintées par le scrutin qui pourrait être déclenché quelque part cet été – si l’on en croit les rumeurs les plus fraîches. On ne s’est d’ailleurs pas privé de décocher des flèches en direction du Parti conservateur et de son chef, allant jusqu’à associer celui-ci à l’extrême droite.

« Erin O’Toole et les conservateurs veulent reprendre le Canada (Take Canada Back). Ce type de rhétorique populiste d’extrême droite est tout simplement dangereux », a insisté la présidente du parti, Suzanne Cowan, en faisant référence à ce slogan que le dirigeant de l’opposition a utilisé dans la campagne à la chefferie.

Résolutions adoptées

Les militants, eux, ont adopté une série de résolutions sur l’environnement, la santé et l’économie, entre autres. Ces résolutions ne sont pas contraignantes, et ne figureront donc pas nécessairement dans la plateforme électorale.

En rafale, ils ont dit oui à l’imposition de normes nationales dans les centres de soins de longue durée (97 %), oui au remplacement du chemin de fer national par un réseau de trains à grande vitesse (89 %) et oui à l’instauration d’un revenu universel de base (77 %).

Les militants ont aussi donné leur feu vert à une proposition québécoise de faire passer de 75 à 70 ans l’admissibilité à la bonification de 10 % de la Sécurité de la vieillesse – le Bloc québécois réclame que l’âge soit abaissé à 65 ans.

En revanche, ils ont rejeté dans une proportion de 70 % une résolution émanant de l’aile québécoise qui appelait à la fin des subventions aux énergies fossiles et nucléaires – des « contre » ont argué que le nucléaire était crucial pour une transition énergétique verte.

Le congrès libéral prend fin samedi. Celui des néo-démocrates se conclut dimanche.