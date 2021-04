(Ottawa) La présence de l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, au congrès du Parti libéral en fait jaser plusieurs. Mais pas Justin Trudeau, qui a refusé vendredi de dire s’il espérait le voir dans son équipe de candidats.

Mélanie Marquis

La Presse

Les libéraux ont déroulé le tapis rouge à Mark Carney pour leur congrès bisannuel, qui se déroule jusqu’à samedi. L’homme, qui est récemment rentré au pays, foulera les planches de la scène virtuelle vendredi soir pour une conversation dont la durée prévue au programme est de 40 minutes.

Sa participation à l’évènement ne passe pas inaperçue ; d’aucuns voient en lui l’un des successeurs potentiels à la direction. En plus d’avoir été patron de la Banque du Canada, il a occupé le poste de gouverneur général de la Banque d’Angleterre et d’envoyé spécial des Nations unies pour le financement de l’action climatique.

Il vient aussi de faire paraître un livre intitulé Value(s) – Building a Better World for All. Bref, Mark Carney est une grosse pointure, et lorsqu’on a demandé à Justin Trudeau s’il espérait le voir se présenter sous la bannière libérale aux prochaines élections, il s’est bien gardé de fournir une réponse précise.

« C’est une longue tradition au Parti libéral du Canada d’accueillir des conférenciers qui ont une variété de sphères d’expertise dans les congrès, et nous sommes très heureux d’avoir quelqu’un de la trempe de Mark Carney », a-t-il offert en conférence de presse.

« Je sais que les libéraux ont très hâte d’entendre ce qu’il a à dire, et c’est un autre illustration du fait que nous sommes à l’écoute des experts les plus chevronnés et les plus brillants de partout dans le monde », a ajouté le premier ministre.

Il n’en a pas dit davantage lorsqu’il a été relancé par une journaliste qui lui demandait s’il avait demandé à Mark Carney de se présenter comme candidat ou s’il tentait présentement de le convaincre de porter ces nouveaux habits.

Les libéraux sont réunis en congrès virtuel jusqu’à samedi. Après Mark Carney, la femme de Justin Trudeau, Sophie Grégoire, prononcera une allocution à l’intention des militants. Le premier ministre s’exprimera pour sa part samedi après-midi.