(Ottawa) La question des ambitions politiques de Mark Carney reste en suspens. Au cours d’un échange de 40 minutes animé par une députée libérale, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada n’en a pipé mot. Il n’a pas été invité à le faire.

Mélanie Marquis

La Presse

Il y avait clairement un éléphant dans la pièce (virtuelle) du congrès du Parti libéral du Canada. La présence de l’ancien gouverneur de la Banque du Canada Mark Carney à l’évènement en fait jaser plusieurs, incluant le NPD et les conservateurs.

Et il n’a pas disparu.

Le principal intéressé n’a pas été interrogé sur ses intentions au cours de l’échange de 40 minutes qu’il a eu avec l’élue libérale Marci Ien, vendredi soir.

Il a, en revanche, consacré plusieurs minutes de son allocution d’ouverture, livrée en anglais et en français, à féliciter les libéraux de Justin Trudeau pour leur leadership en matière de lutte contre les changements climatiques, car avant leur accession au pouvoir, le Canada n’« allait nulle part », a-t-il suggéré.

« Maintenant, nous voici avec un engagement législatif pour atteindre la carboneutralité, et nous sommes le premier pays du G20 à s’être doté d’une tarification sur le carbone assez solide pour faire une différence », a soutenu Mark Carney.

Et c’est la raison pour laquelle « je ferai tout ce qu’il faut pour soutenir le Parti libéral dans nos efforts pour bâtir un meilleur avenir pour les Canadiens », a-t-il promis. Et l’ancien gouverneur de la Banque du Canada n’a pas raté l’occasion de s’autocongratuler pour le travail accompli lors de la crise financière de 2008.

« Là où beaucoup de pays ont échoué, le Canada s’est tenu debout », a-t-il plaidé.

Si la participation de Mark Carney à la grand-messe retient autant l’attention, c’est que d’aucuns voient en lui l’un des successeurs potentiels à la direction du parti.

En plus d’avoir été patron de la Banque du Canada, il a occupé le poste de gouverneur général de la Banque d’Angleterre et d’envoyé spécial des Nations unies pour le financement de l’action climatique. Il vient aussi de faire paraître un livre intitulé Value(s) — Building a Better World for All.

Les journalistes n’ont pas eu accès à Mark Carney, vendredi.

Trudeau aussi muet

Quelques heures plus tôt, Justin Trudeau a refusé de dire s’il espérait le voir dans son équipe de candidats.

C’est une longue tradition au Parti libéral du Canada d’accueillir des conférenciers qui ont une variété de sphères d’expertise dans les congrès, et nous sommes très heureux d’avoir quelqu’un de la trempe de Mark Carney. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Je sais que les libéraux ont très hâte d’entendre ce qu’il a à dire, et c’est une autre illustration du fait que nous sommes à l’écoute des experts les plus chevronnés et les plus brillants de partout dans le monde », a ajouté le premier ministre en conférence de presse, vendredi midi.

Il n’en a pas dit davantage lorsqu’il a été relancé par une journaliste qui lui demandait s’il avait demandé à Mark Carney de se présenter comme candidat ou s’il tentait présentement de le convaincre de porter ces nouveaux habits.

L’opposition raille Carney

Le Nouveau Parti démocratique (NPD), réuni en congrès ce week-end, et le Parti conservateur, ont ressenti le besoin de publier des communiqués, tous deux sarcastiques, dans l’objectif apparent de discréditer Mark Carney.

« Ce soir, les libéraux de Justin Trudeau vont rouvrir les bras à l’un des membres de l’élite les plus connus du Canada, Mark Carney », lequel va « faire la morale aux Canadiens sur la nécessité d’augmenter les prix de l’énergie » et « promouvoir de nouvelles expérimentations économiques au goût du jour, populaires auprès des milliardaires de Davos », a persiflé le député conservateur Pierre Poilievre.

« Maintenant que Mark Carney est de retour au Canada, lui et Justin Trudeau prévoient promouvoir des idées économiques risquées qui augmenteront les dettes des cartes de crédit et les impôts. Par contraste, les conservateurs d’Erin O’Toole offrent plus de chèques de paie, plus élevés », a enchainé l’élu.

Dans le camp néo-démocrate, on a souhaité au spécialiste en finances publiques la « bienvenue sous le grand chapiteau rouge » en signalant qu’« alors que les libéraux continuent de courtiser les ultra-riches et l’élite, les néo-démocrates continueront de se battre pour les travailleur.ses. ».

Les libéraux sont réunis en congrès jusqu’à samedi. Justin Trudeau prononcera son discours en après-midi.