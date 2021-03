(Québec) Sous enquête de la Commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale et de l’UPAC, le député Louis-Charles Thouin annonce son retrait du caucus de la Coalition avenir Québec « le temps que la lumière soit faite sur certaines allégations le concernant ». Le premier ministre François Legault précise que c’est « d’un commun accord » que la décision a été prise.

Tommy Chouinard

La Presse

« On a parlé avec Louis-Charles ce matin, et on a convenu qu’il allait se retirer du caucus de la CAQ. C’est ce qu’il devait faire, le temps d’avoir le résultat d’enquêtes », a soutenu M. Legault en conférence de presse mardi. Il a laissé entendre que l’accumulation des allégations est à l’origine de la décision. « On parle de plusieurs possibles infractions », a-t-il mentionné. Il s’était pourtant porté à la défense de son député la semaine dernière.

Élu dans Rousseau aux dernières élections, Louis-Charles Thouin siégera désormais comme député indépendant. Il ne sera évidemment plus adjoint parlementaire de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

« Bien que je considère n’avoir rien à me reprocher, par respect pour mes collègues, je ne veux pas être une distraction pour le gouvernement », explique le député par voie de communiqué. « J’ai donc choisi de me retirer le temps de faire la lumière sur les propos rapportés. Je réitère que je me suis toujours impliqué en politique avec intégrité et j’offre mon entière collaboration à la Commissaire à l’éthique et à la déontologie ainsi qu’aux autres instances. »

M. Thouin s’est retrouvé une première fois dans l’embarras en octobre 2020 alors que La Presse a révélé qu’il a participé aux rencontres ayant mené à la décision du gouvernement Legault d’autoriser une transformation du schéma d’aménagement dans la MRC de Montcalm, dont il était le préfet jusqu’à l’automne 2018. L’affaire concerne le dézonage de vastes terres agricoles au nord de Mascouche.

Cette transformation du schéma d’aménagement faisait l’objet de demandes répétées des élus locaux — notamment de M. Thouin — depuis sept ans. Elle était constamment rejetée, faute de conformité aux orientations gouvernementales visant à limiter l’étalement urbain. Des experts des principaux ministères concernés jugeaient le projet inacceptable.

Mais le gouvernement Legault a donné le feu vert en octobre 2019. La transformation est officiellement entrée en vigueur avec l’envoi d’une lettre de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, au préfet de la MRC, Pierre La Salle, le 31 octobre 2019.

Comme La Presse l’a démontré, jusqu’au 4 septembre 2019, la ministre Laforest avait comme adjoint parlementaire Louis-Charles Thouin, ex-préfet de la MRC de Montcalm. M. Thouin est député de Rousseau, circonscription où se trouve cette MRC, depuis les élections générales de l’automne 2018. L’ancien maire de Saint-Calixte a été un ardent promoteur de changements au schéma d’aménagement ces dernières années, dont il a fait une priorité de son passage en politique provinciale.

La ministre Laforest avait affirmé ne pas avoir subi de pression de la part de Louis-Charles Thouin. Elle avait néanmoins admis qu’il a participé à une réunion-clé sur le sujet. L’actuel préfet de la MRC de Montcalm, Pierre La Salle, a confirmé que Louis-Charles Thouin assistait aux rencontres avec le gouvernement portant sur ce dossier. Il a nié tout passe-droit.

Les partis d’opposition ont déclaré qu’il s’agit d’un « magouillage » et d’un « conflit d’intérêts patent » de la part du député Thouin.

La Commissaire à l’éthique de l’Assemblée nationale, Ariane Mignolet, a décidé de mener une enquête dans ce dossier.

Qui plus est, le député Thouin est visé par des allégations d’apparence de conflit d’intérêts pour des faits remontant à l’époque où il était maire, de 2010 à 2017. Selon le Journal de Montréal, il a été associé à des décisions concernant des organisations ou des entreprises liées à des membres de sa famille et des proches. L’UPAC mène une enquête dans ce dossier, a précisé le Journal.

La semaine dernière, le premier ministre François Legault s’était porté à la défense de son député. « Selon les informations que j’avais, et que j’ai toujours aujourd’hui, il n’y a rien d’illégal qui a été fait par M. Thouin, avait-il déclaré.