(Ottawa) Le Canada impose des sanctions à l’endroit de quatre fonctionnaires et une entité de la Chine en raison de « leur participation à des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang ».

Mélanie Marquis

La Presse

« Ces sanctions témoignent des vives préoccupations du Canada face aux violations des droits de la personne au Xinjiang à l’encontre des Ouïghours et d’autres minorités ethniques musulmanes. Les preuves s’accumulent sur des violations systémiques des droits de la personne par les autorités chinoises », est-il écrit dans un communiqué publié par Affaires mondiales Canada.

« Parmi ces violations, la détention arbitraire massive de plus d’un million d’Ouïghours et d’autres minorités ethniques musulmanes en raison de leur religion et de leur appartenance ethnique, mais aussi la rééducation politique, les travaux forcés, la torture et la stérilisation forcée », poursuit le gouvernement dans cette même déclaration.

Ces sanctions de type Magnitsky ont été prises en coordination avec les États-Unis et le Royaume-Uni, et « en solidarité avec l’Union européenne ».

Elles sont annoncées le jour même où Michael Kovrig a comparu devant un tribunal à Pékin, mais derrière des portes closes, pour faire face à des accusations d’espionnage. Aucun verdict n’a été rendu public, comme ce fut le cas vendredi dernier pour Michael Spavor.

Les deux Canadiens sont détenus arbitrairement en Chine depuis plus de deux ans.

Lundi matin, dans la capitale chinoise, plus de 20 diplomates étrangers se sont présentés devant l'édifice où l'ancien diplomate Michael Kovrig, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, dans un communiqué.

« Le monde entier a les yeux tournés vers ces procédures », a-t-il affirmé.

Les personnes et entités visées par ce règlement sont Zhu Hailun, Wang Junzheng, Wang Mingshan, Chen Mingguo ainsi que le Bureau de la sécurité publique du Corps de production et de construction du Xinjiang, a spécifié le gouvernement canadien.

Cela leur interdit toute transaction financière, et les personnes visées sont interdites de territoire au Canada.

Génocide, un terme encore évité

Nulle part dans le communiqué n’est-il question de « génocide » pour qualifier ce qui se passe au Xinjiang.

La Chambre des communes a adopté à l’unanimité il y a un mois jour pour jour une motion stipulant que la minorité musulmane ouïghoure était victime d’un génocide. Le premier ministre Justin Trudeau ainsi que ses ministres n’ont pas pris part au vote.

On a seulement vu le ministre Garneau se prononcer lors de la mise aux voix.

« Je m’abstiens au nom du gouvernement du Canada », a-t-il déclaré.