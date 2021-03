(Ottawa) Confronté au refus d’une majorité des délégués conservateurs de reconnaître que les changements climatiques sont une réalité, le chef du Parti conservateur Erin O’Toole réaffirme que le débat à ce sujet est clos.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Et il s’engage à présenter un plan de lutte aux changements climatiques « détaillé et crédible » que les Canadiens pourront juger durant la prochaine campagne électorale, qui pourrait avoir lieu au printemps.

Durant une séance de questions et réponses samedi midi, quelques heures après qu’une majorité des participants au congrès conservateur eurent rejeté une proposition venant de militants du Québec visant à reconnaître que « les changements climatiques sont réels » et que « le Parti conservateur a la volonté d’agir », M. O’Toole a tenu à corriger le tir dans les deux langues officielles.

PHOTO DAVE CHAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Le chef conservateur Erin O’Toole

Le rejet de cette motion, battue par 54 % des délégués conservateurs, a valu au chef conservateur une volée de critiques sur les réseaux sociaux et de la part des autres formations politiques, notamment les libéraux de Justin Trudeau.

« Le débat est clos. Les changements climatiques sont réels. Et le Parti conservateur aura un plan sérieux et détaillé sur les changements climatiques pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Cela est important pour moi tant que père de deux jeunes enfants, en tant que député de la Chambre des communes. Les changements climatiques et la lutte que nous devons mener pour s’y attaquer sont importants pour le Parti conservateur du Canada », a-t-il lancé en anglais.

C’est une question importante et primordiale. Les changements climatiques sont une menace pour notre société et on doit avoir un plan. Le Parti conservateur va avoir un plan clair et sérieux dans la prochaine élection en ce qui concerne l’environnement, la réduction des émissions. Ce sera une priorité pour moi comme leader. Erin O’Toole

M. O’Toole s’est fait poser cette question de la part d’un militant conservateur de la Colombie-Britannique dans les premières minutes de la séance de questions et réponses, qui a duré en tout environ 45 minutes.

Le Parti libéral du Canada a vivement dénoncé la décision des militants conservateurs.

« M. O’Toole a promis de ramener le Canada en arrière en affaiblissant le contrôle des armes à feu, en démantelant le plan canadien de lutte contre les changements climatiques et en effectuant des coupes douloureuses dans les services sur lesquels les Canadiennes et les Canadiens comptent », a réagi la députée libérale de l’Ontario, Pam Damoff.

« La question de l’existence des changements climatiques a été débattue, et lors de son discours, M. O’Toole a confirmé qu’il ne fera rien à ce sujet et qu’il continuera de s’opposer à la tarification de la pollution », a-t-elle ajouté.

La proposition rejetée avait été mise de l’avant par l’association de circonscription de Portneuf–Jacques-Cartier, détenue par le député conservateur Joël Godin. Ce dernier avait fait un plaidoyer vendredi pour convaincre les délégués réunis en congrès virtuel de l’endosser. Mais seulement 46 % des délégués ont voté en faveur de la résolution. Toutefois, 70 % des délégués du Québec l’ont appuyé.

Joint par La Presse samedi, M. Godin a affirmé que sa résolution comportait plusieurs éléments et que certains délégués ont pu voter contre pour toutes sortes de raisons. « Il n'était pas juste question de la reconnaissance des changements climatiques dans la résolution. Et les gens ont voté sur l'ensemble de la résolution. Alors cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas conscients de l'existence des changements climatiques, bien au contraire. Mon chef est clair depuis qu'il est à la barre du Parti conservateur. Il l'a dit vendredi. Il l'a redit samedi. Oui, on reconnaît les changements climatiques et oui on va agir ».

Dans son discours, vendredi soir, M. O’Toole avait martelé que « le débat est clos » sur cette question, qui a été le principal talon d’Achille des conservateurs aux dernières élections. Le chef conservateur a insisté sur le fait que son parti ne peut pas « ignorer la réalité des changements climatiques ».

Mais il a aussi réitéré son engagement d’abolir la taxe sur le carbone imposée par le gouvernement Trudeau dans le cadre de son plan de lutte aux changements climatiques.