Legault et Labeaume s’entendent

(Québec) Après des semaines de tiraillements, le maire de Québec et le premier ministre ont scellé mercredi matin une entente qui ouvre la voie à la mise en place d’un tramway dans la capitale.

Gabriel Béland

La Presse

L’appui du gouvernement permettra d’aller en appel de propositions pour trouver le consortium chargé de bâtir le projet 3,3 milliards, qui doit permettre à Québec « d’arriver au XXIe siècle », comme l’a souvent répété Régis Labeaume.

« Nous avons eu une excellente rencontre. Le premier ministre et moi, nous nous sommes entendus. J’ai sa parole. J’ai la parole du premier ministre et le premier ministre a la parole du maire de Québec », a dit M. Labeaume au sortir de sa rencontre d’une heure et demie avec François Legault.

« C’est dans les mains du gouvernement. Il y a un conseil des ministres tous les mercredis et c’est là que ça se décide. J’ai senti le premier ministre pressé. Il a hâte que les choses se règlent », a ajouté le maire.

Ce règlement survient presque trois ans jour pour jour après l’annonce du projet par la Ville en mars 2018. Le projet devait d’abord comprendre un tramway et un trambus. Mais ce système d’autobus rapide avait été abandonné par la Ville pour des considérations budgétaires.

Le gouvernement Legault avait dans les derniers mois critiqué la mauvaise desserte des banlieues. L’appui même de Québec, qui finance le projet à hauteur de 1,8 milliard – 1,2 milliard provient d’Ottawa – était en jeu.

L’entente survenue entre la Ville et le gouvernement prévoirait un changement de trajet : le tramway partira toujours du secteur Le Gendre à l’ouest, mais devra finir sa course dans d’Estimauville plutôt que Charlesbourg.

« On va le mettre sur papier. Évidemment, on l’a écrite. Mais il faut qu’il y ait un décret pour ce qui a été entendu soit écrit clairement et voté », a précisé Régis Labeaume.

Plus de détails à venir.