(Québec et Montréal) Les deux infirmières qui auraient maltraité une Atikamekw au CLSC de Joliette ont été congédiées, a confirmé le ministre de la Santé, Christian Dubé, en point de presse, mardi, en fin d’après-midi.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Suzanne Colpron

La Presse

« On a agi rapidement, a-t-il ajouté. Ça va prendre d’autres formations. Ça va prendre d’autres choses pour être capable de changer. Mais on va continuer et je pense que le message commence à passer qu’on ne laissera pas ça passer. »

La nouvelle-choc qui est tombée lundi sur le CISSS de Lanaudière, six mois après la mort de Joyce Echaquan, a fait abondamment réagir dans les corridors de l’Assemblée nationale.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, a affirmé plus tôt mardi que cette « situation est tout simplement inacceptable ».

À la période de questions, les députés ont adopté une motion à l’unanimité pour que « tous les membres de l’Assemblée nationale présentent leurs excuses à Jocelyne Ottawa ainsi qu’aux membres de la nation atikamekw de Manawan et à l’ensemble des Autochtones pour les conséquences irréparables du racisme vécu dans les institutions de santé et de services sociaux du Québec ».

Des propos « irrespectueux »

Les chefs des partis d’opposition expriment pour leur part « un mélange de colère et de honte ». « Si jamais les faits s’avèrent puis se confirment suite à une enquête interne, il faut que les sanctions soient exemplaires. Il faut que le signal soit fort, de sorte qu’au moins on constate que la réaction de l’appareil de santé est adéquate », a déclaré mardi le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Dimanche, le grand chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), Ghislain Picard, a dévoilé sur Facebook « un autre incident » au CLSC de Joliette, faisant état d’un personnel « irrespectueux », de « commentaires tendancieux, se moquant des personnes et de Joyce [Echaquan] ».

« Ça m’ébranle et je dois vous avouer que ça me choque profondément, surtout avec l’emphase des messages qu’on a transmis dans l’organisation. Un changement culturel, c’est sûr que ça prend du temps, mais je trouve ça tellement déplorable, je n’ai pas de mots », a pour sa part déclaré la présidente-directrice générale par intérim du CISSS de Lanaudière, Caroline Barbir, à La Presse Canadienne. Le CISSS mène actuellement une enquête.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Dominique Anglade

La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, affirme que ce nouveau cas de discrimination présumée au CLSC de Joliette est une preuve que la formation en sensibilisation sur la sécurité culturelle, qui a été donnée à plus de 4200 employés du CISSS (et qui avait été suivie par les deux infirmières suspendues lundi), ne fonctionne pas.

« C’est un problème qui est profond, qui est complexe, [et] les mesures qui ont été mises en place, visiblement, ne fonctionnent pas », a-t-elle dit.

La cheffe libérale demande à nouveau au gouvernement Legault d’adhérer au « Principe de Joyce », qui reconnaît le racisme systémique et qui a pour but de garantir aux Autochtones un droit d’accès équitable aux soins de santé dans la province.

La ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, a affirmé mardi que la personne qui aurait été la cible de propos discriminatoires, Jocelyne Ottawa, recevra désormais des soins de santé à domicile.

Racisme systémique

La cheffe de Québec solidaire, Manon Massé, a affirmé de son côté qu’il est « complètement inacceptable » que des gens « se sentent libres d’exprimer des préjugés » envers les Autochtones.

« La communauté de Manawan, appuyée par l’ensemble des Premières Nations, pousse le gouvernement du Québec d’aller plus loin, en adoptant le Principe de Joyce, en reconnaissant qu’il y a de la discrimination et du racisme systémique dans notre réseau de la santé. Si [le ministre responsable des Affaires autochtones] avait besoin d’une preuve de plus, il en a encore une autre », a-t-elle dit.

Le gouvernement Legault a annoncé en février qu’un poste d’adjoint au président-directeur général (PDG) du CISSS de Lanaudière allait être créé afin de gérer et d’améliorer les relations avec les communautés autochtones. Un comité de réconciliation a aussi été mis en place pour rétablir un lien de confiance entre le CISSS et les citoyens de Manawan.

« L’agente de liaison qui fait le pont entre le CISSS de Lanaudière et la communauté atikamekw de Manawan est également en contact avec la personne qui aurait été victime de propos discriminatoires », a déclaré le cabinet du ministre Lafrenière, mardi.

« Le ministre, ainsi que la PDG par intérim du CISSS de Lanaudière, Caroline Barbir, ont communiqué avec le chef Ottawa afin de lui faire part des démarches entreprises. Nous effectuerons le suivi avec le chef Ottawa sur ce dossier préoccupant », a-t-on ajouté.

Une enquête indépendante est réclamée

Pour sa part, l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) réclame la tenue d’une enquête indépendante sur les évènements. Elle demande de plus un « examen tant de Québec que d’Ottawa pour déterminer l’étendue du racisme systémique dans le réseau de la santé ».

L’AFAC se dit révoltée d’apprendre qu’un tel incident ait pu se produire dans la même ville et dans le même réseau de santé où Joyce Echaquan est décédée dans des conditions dégradantes, en septembre dernier, à l’hôpital de Joliette.

La présidente de l’Association, Lorraine Whitman, estime que l’enquête interne menée par le CISSS de Lanaudière n’est pas suffisante et croit qu’une enquête indépendante s’impose du seul fait qu’un deuxième évènement démontrant du racisme dans le réseau est survenu si rapidement après le décès troublant de Mme Echaquan.

Elle se dit toutefois rassurée de voir que les deux infirmières en question aient été rapidement identifiées et suspendues sans solde et que les autorités locales aient l’intention d’obtenir la version de Mme Ottawa même si elle n’a pas voulu porter plainte aux instances officielles.

Mme Whitman souligne que « les patients autochtones subissent régulièrement un traitement abusif, des stéréotypes négatifs, des soins de qualité inférieure et un sentiment généralisé de ne pas être bienvenus dans le réseau de la santé ». « Le résultat est que nous hésitons à obtenir des soins, même lorsque nous savons que c’est nécessaire », ajoute Mme Whitman. Elle fait valoir que cela se traduit par un état de santé « significativement plus mauvais chez les Autochtones que chez les non-Autochtones », une situation inacceptable dans un pays riche et progressiste comme le Canada.

Avec La Presse Canadienne