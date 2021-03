(Ottawa) Les frères Craig et Marc Kielburger doivent comparaître lundi après-midi devant un comité parlementaire alors que les députés continuent de scruter les activités de WE Charity et le contrat sans appel d’offres de plusieurs millions de dollars qui lui a été octroyé par Ottawa pour administrer un programme de bourses aux étudiants.

La Presse Canadienne

Cette comparution a été un temps incertaine : les frères Kielburger voulaient imposer leurs conditions, la semaine dernière, avant de répondre à la convocation des députés.

Les Kielburger devraient comparaître pendant trois heures, à compter de 14 h 30, devant les membres du Comité de l’éthique des Communes. Les députés devraient les interroger sur la décision du gouvernement libéral, l’an dernier, de leur confier l’administration d’un programme de bourses pour des étudiants qui auraient fait du bénévolat pendant l’année pandémique — un programme finalement annulé.

L’organisme de bienfaisance WE Charity (UNIS, en français) aurait touché jusqu’à 43,5 millions pour administrer le programme, qui prévoyait de verser aux étudiants jusqu’à 5000 $ pour les aider à acquitter leurs droits de scolarité s’ils faisaient du bénévolat.

Le programme a finalement été annulé à la suite d’allégations de conflit d’intérêts, en raison de liens étroits entre l’organisme WE et le premier ministre Justin Trudeau, ainsi que l’ancien ministre des Finances Bill Morneau et des membres de leur famille.

Les membres du comité des Communes devraient également interroger les Kielburger sur les activités mondiales globales de WE, qui incluent un certain nombre d’organisations différentes dans de nombreux pays et impliquent des activités caritatives et à but lucratif.