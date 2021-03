Denis Lessard Analyse

Les 100 ans de l’« aide sociale »

Pas plus de prestataires en dépit de la pandémie

La Loi sur l’assistance publique aura 100 ans en mars. Retour sur les hauts et les bas d’un siècle d’« aide sociale » au Québec – et sur le redressement spectaculaire des deux dernières décennies. Entrevue avec le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, et analyse.