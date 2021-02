(St. John’s) Les données préliminaires des autorités électorales de Terre-Neuve-et-Labrador suggèrent que le taux de participation aux élections provinciales pourrait atteindre un creux record.

La Presse Canadienne

Une porte-parole d’Élections NL a dit estimer que 120 000 personnes avaient demandé des bulletins de vote par correspondance avant la date limite de vendredi dernier. Les bulletins de vote remplis doivent être oblitérés avant le 12 mars.

Adrienne Luther a précisé mardi par courriel que 68 000 personnes supplémentaires avaient voté par anticipation ou par bulletin spécial avant que son bureau n’annonce le 12 février que tous les votes se feraient par courrier.

Si l’estimation du nombre de bulletins de vote par correspondance ne change pas trop, la province se dirige vers un taux de participation tournant autour de 51 %, ce qui représenterait un creux historique.

Mme Luther a souligné que l’estimation de 120 000 demandes de bulletins de vote par correspondance est à la fois approximative et préliminaire parce que bon nombre des demandes par téléphone et par courriel concernaient plusieurs électeurs.

L’élection pandémique d’octobre en Colombie-Britannique a été marquée par un faible taux de participation, tandis que celle de septembre en Saskatchewan a connu son deuxième taux de participation le plus bas depuis 1986.