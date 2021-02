Langues officielles

La feuille de route de la ministre Joly accueillie favorablement

(Ottawa ) La feuille de route que propose la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, afin de renforcer la langue française au Québec et dans l’ensemble du pays a obtenu vendredi l’appui de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, du commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, et du Conseil du patronat du Québec, entre autres.