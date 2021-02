(Québec) L’annonce de la nomination de Benoit Charette comme ministre responsable de la lutte contre le racisme a été accueillie en demi-teinte dans le milieu communautaire, mercredi. Si plusieurs saluent l’intention, d’autres s’inquiètent que le principal intéressé conservera deux lourds portefeuilles.

Tommy Chouinard

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

On s’attendait à Nadine Girault ou Lionel Carmant. Mais un ministre responsable de la lutte contre le racisme n’a pas à être une personne issue d’une minorité, estime le premier ministre François Legault, qui a plutôt choisi Benoit Charette pour ce tout nouveau poste.

Il a profité de la relâche parlementaire pour procéder à des modifications à son conseil des ministres. Il ajoute un siège autour de la table avec la nomination de la députée de Les Plaines, Lucie Lecours, au poste de ministre déléguée à l’Économie. Personne n’a perdu son poste dans le cadre de cette opération.

La création d’un poste de ministre responsable de la lutte contre le racisme était l’une des recommandations du groupe d’action formé par le gouvernement sur l’enjeu de la discrimination. Les conclusions du groupe ont été présentées en décembre. Ce groupe était piloté par les ministres Nadine Girault (Immigration et Relations internationales) et Lionel Carmant (Services sociaux).

Mercredi, François Legault a expliqué qu’il a eu des « discussions » avec Mme Girault et M. Carmant sur le sujet et qu’il a conclu que les deux ministres étaient déjà fort occupés.

« J’ai l’impression que si j’avais nommé quelqu’un qui est membre d’une minorité, on aurait dit : “on sait bien, ils l’ont nommé parce qu’il est membre d’une minorité”. Pourtant, c’est tous les Québécois qui doivent lutter contre le racisme », a-t-il expliqué.

« Ce n’est pas parce que quelqu’un fait partie du groupe qui est victime que c’est nécessairement la personne la mieux placée pour lutter » contre le racisme, selon lui. Dans ce combat, « on s’adresse entre autres aux personnes qui font partie des Québécois qu’on appelle Blancs ou de souche », « une minorité qu’on doit faire changer d’idée », a-t-il relevé.

Il a choisi Benoit Charette parce qu’il « a le dossier à cœur », qu’il est « la meilleure personne pour faire reculer le racisme » et « poser des actions rapidement ». Le ministre conserve la responsabilité de l’Environnement. « On a eu beaucoup de beaux discours au Québec et de beaux débats sémantiques, mais l’important est d’avoir des résultats », a insisté François Legault, faisant allusion à son refus de reconnaître le racisme systémique.

« En aucun cas la couleur de la peau ne doit être un argument pour disqualifier quelqu’un », a fait valoir de son côté Benoit Charette. Il dit avoir « une sensibilité à la base » au sujet de l’enjeu des relations interculturelles, notamment parce qu’il a déjà travaillé à l’étranger.

Sa conjointe est d’origine haïtienne et ses trois enfants sont métissés. Ils ont vécu « différentes expériences » au cours desquelles ils ont été victimes de racisme, de façon « subtile » ou « directe », a-t-il témoigné.

Benoit Charette a déjà été confronté à la discrimination alors que son couple s’était vu refuser la location d’un appartement au début des années 2000. Il avait porté plainte à la Commission des droits de la personne. Trois ans plus tard, il obtenait gain de cause. Il a relevé que le propriétaire était un immigrant de première génération, « pas un Blanc, une personne issue d’une minorité qui en discriminait une autre ».

Cette histoire l’amène à s’éloigner « encore davantage de la notion de racisme systémique ». D’une part, parce que l’épisode fait la preuve selon lui que « le système est là pour protéger l’ensemble des citoyens » – plus précisément la Charte des droits dans ce cas bien précis. Et d’autre part, « ce qui m’embête avec l’expression, c’est que ça donne un faux sentiment de sécurité de rejeter la faute sur l’autre. En matière de racisme, on peut tous, qu’on soit Noir, Blanc, peu importe notre origine, alimenter certains préjugés. Si on se replie derrière un concept vague et mal défini, ça nous enlève un petit peu une responsabilité qui nous revient. » Benoit Charette a le mandat de mettre en œuvre les recommandations du Groupe d’action contre le racisme. Il est demeuré évasif au sujet des mesures qui seront priorisées.

Un pas « important », mais encore ?

Dans le milieu communautaire, les organismes sondés par La Presse ont bien accueilli la nomination de Benoit Charette, sur le fond. « Pour nous, c’est un pas en avant important du gouvernement. M. Charette semble être la personne idéale. Il a un vécu personnel, comme sa conjointe est Noire. Je suis sûr qu’il peut mieux comprendre certains enjeux. Il a une compréhension instinctive du racisme », dit le directeur du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), Fo Niemi. Ce dernier avait eu l’occasion de rencontrer l’élu lorsqu’il était au Parti québécois, il y a quelques années.

Je me souviens de lui comme quelqu’un d’ouvert, qui comprend la dynamique d’une société en mutation. Fo Niemi, directeur général du CRARR

Le CRARR avoue toutefois qu’il est « inquiet » que le ministre conserve le dossier de l’environnement. « C’est déjà une priorité gigantesque. On espère qu’il aura le temps et l’attention requise pour remplir les deux fonctions », rajoute son directeur. Greenpeace Québec avoue avoir la même préoccupation. « Inévitablement, l’environnement se trouve affaibli d’avoir un ministre qui n’est plus qu’à temps partiel. Une personne ne peut pas livrer autant si elle a deux portefeuilles aussi importants. C’est humainement impossible », dit son porte-parole, Patrick Bonin.

On a besoin d’un leadership pour relever le défi de la crise climatique, et c’est exactement le contraire qui se passe. Là, on se retrouve avec un demi-ministre de l’Environnement. Ça va à contresens de tout ce qui se fait au niveau international. Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace Québec

À la Ligue des Noirs du Québec, le président Max Stanley Bazin apporte des nuances. « La nomination en soi est une bonne chose, parce qu’elle démontre que pour le gouvernement, la lutte contre le racisme est une priorité. Il y a cet incitatif pour les gens qui pratiquent ce racisme. Ça envoie le message qu’ils ont un comportement à changer », lâche-t-il.

Mais « les attentes sont grandes », notamment en matière d’interpellations policières, précise-t-il. En août, Québec annonçait son intention d’encadrer celles-ci pour éviter qu’elles ne soient « aléatoires ». Cela faisait suite à un rapport paru l’automne dernier, qui démontrait que les Noirs ont quatre fois plus de chances que les Blancs d’être interpellés par la police à Montréal. « C’est tout à fait contraire au droit à l’égalité, et ça doit cesser. L’égalité doit être un objectif au Québec, et non pas juste un concept », insiste M. Stanley Bazin.

Par ailleurs, « il n’y a rien de nouveau en soi dans le rapport du Groupe d’action sur le racisme », avance Fo Niemi. « La formation dans les écoles, les mesures d’accès à l’emploi, on les retrouve dans des rapports depuis longtemps. Maintenant, il faut les mettre en œuvre », avance-t-il.

La directrice générale d’Amnistie internationale France-Isabelle Langlois a aussi réagi. « Cette nomination démontre que l’enjeu du racisme est pris au sérieux par le gouvernement, et qu’il entend mettre en place des actions concrètes. Nous espérons que le ministre sera à l’écoute des communautés touchées par le racisme, et qu’il acceptera de reconnaître l’existence du racisme systémique au Québec. Tant que cela ne sera pas reconnu, il ne sera pas possible de réellement changer la donne », soutient-elle.

Une nouvelle ministre

De son côté, la nouvelle ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, aura le mandat de s’occuper des PME en particulier. Elle travaillera avec le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx, qui, selon M. Legault, avaient besoin de « renfort ». En raison de la pandémie, « ça devient plus important de travailler sur l’économie du Québec », a fait valoir le premier ministre. Il ambitionne de réduire l’écart de richesse entre le Québec et les autres États de l’Amérique du Nord (le Québec est au 56e rang sur 60 au chapitre du PIB par habitant). Il y a maintenant 12 femmes au conseil des ministres, contre 16 hommes.

« Je vais mettre tous mes efforts pour aider les entrepreneurs à grandir, se moderniser, à exporter lorsque c’est possible », a dit Mme Lecours, qui était directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins avant de faire le saut en politique en 2018.

« Madame Lecours aura un rôle de grande importance à jouer au sein de l’équipe gouvernementale pour stimuler l’économie du Québec. Avec une expérience riche en entrepreneuriat, nous sommes persuadés qu’elle contribuera à bien cibler les actions pour répondre aux besoins des PME québécoises », a réagi François Vincent, vice-président Québec à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Le ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien, devient également ministre responsable de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Il a déjà la Côte-Nord sous sa houlette. François Legault explique le changement en disant que M. Julien est justement en train de relancer la filière éolienne, très présente en Gaspésie. Marie-Ève Proulx se voit ainsi soulagée d’une région – elle conserve Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent.