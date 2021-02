(Ottawa) La Chambre des communes reconnaît unanimement – mais avec l’abstention du cabinet libéral et du premier ministre – l’existence d’un génocide contre les Ouïghours en Chine. Un vote sur une motion non contraignante qui place le gouvernement libéral dans une position inconfortable.

Mélanie Marquis

La Presse

L’appui à la motion conservatrice a été unanime ; 266 élus y ont dit oui et aucun ne s’y est opposé. Tous les députés libéraux, conservateurs, bloquistes, néo-démocrates, verts et indépendants ayant pris part à l’exercice l’ont appuyée. Dans les banquettes libérales, la motion faisait l’objet d’un vote libre.

La Chambre compte 338 députés, dont 154 d’allégeance libérale.

Il manquait donc 72 votes du nombre total de votes, soit 20 % d’entre eux.

Preuve du malaise gouvernemental, Justin Trudeau et l’ensemble de ministres se sont abstenus et brillaient donc par leur absence.

En fait, seul le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, s’est exprimé lors de la mise aux voix, lundi après-midi. « Je m’abstiens au nom du gouvernement du Canada », a-t-il déclaré. Le diplomate en chef du Canada avait plaidé quelques heures auparavant pendant la période de questions que le gouvernement était très préoccupé des « allégations » concernant le sort de cette minorité musulmane du nord-ouest de la Chine.

La motion portée par le député conservateur Michael Chong demandait que la Chambre « reconnaisse qu’un génocide est actuellement perpétré par la République populaire de Chine contre les Ouïghours et d’autres musulmans turciques » et enjoignait le gouvernement « à adopter officiellement cette position ». Son libellé précisait que tant la précédente administration de Donald Trump que la nouvelle de Joe Biden l’ont fait.

L’abstention du premier ministre et de son cabinet n’est pas passée inaperçue, malgré un format hybride qui leur permettait de s’en tirer sans images embarrassantes. « Comme c’est un vote hybride, ils ne sont pas en chambre. Sinon, on les aurait tous vus quitter la Chambre. C’est gênant pour le Canada et honteux pour le PM et ses ministres de ne pas se montrer la face lors du vote », a pesté sur Twitter le leader parlementaire du Parti conservateur, Gérard Deltell.

Le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe était parvenu à amender la motion (229 voix contre 29) afin d’y ajouter une requête au Comité international olympique (CIO) « de déplacer les Jeux olympiques de 2022 si la République populaire de Chine continue ce génocide ». Il y a quelques semaines, il avait constitué une coalition d’élus de la Chambre des communes, de l’Assemblée nationale et de quelques ONG pour donner du poids à sa démarche.

Pékin s’en mêle

À l’approche du vote des députés, l’ambassadeur de Pékin à Ottawa leur avait lancé une mise en garde dans une entrevue non sollicitée avec La Presse Canadienne. « Nous nous opposons fermement à cela, parce que cela va à l’encontre des faits », a affirmé samedi Cong Peiwu. En s’exprimant le processus parlementaire, il a argué que celui-ci représentait une ingérence dans les affaires chinoises.

La semaine dernière, l’ancien ministre libéral de la Justice, Irwin Cotler, qui conseille l’actuel gouvernement sur la préservation de la mémoire de l’Holocauste, a suggéré au gouvernement Trudeau de faire un renvoi à la Cour suprême pour obtenir un avis. « C’est une question urgente et impérieuse », a-t-il écrit sur Twitter. Mais pour lui, les « preuves sont claires » qu’un génocide est en cours au Xinjiang.

Le gouvernement chinois nie catégoriquement les accusations de génocide qui ont été formulées à son égard. De nombreux reportages émanant de plusieurs médias à travers le monde ont fait état de campagne de stérilisation massive, de viols et de torture contre cette population de confession musulmane du nord-ouest du pays.

Avec La Presse Canadienne