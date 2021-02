Selon les projections portant sur le réseau actuel déjà en construction, sans les projets d’extension, le gouvernement et les municipalités paieront déjà plus de 11 milliards sur 20 ans à la Caisse de dépôt pour qu’elle dégage un bénéfice sur son investissement.

(Québec) Attention avant de prolonger le Réseau express métropolitain (REM) : combien le gouvernement versera en redevances à la Caisse de dépôt, le propriétaire du réseau, pour rentabiliser son projet ? demande l’opposition.

Patrice Bergeron

La Presse Canadienne

Le premier ministre François Legault suggère qu’aucune redevance ne pourrait être versée, tandis que Québec solidaire (QS) juge « irréalistes » les attentes de rendement de la Caisse.

Les partis d’opposition réagissaient jeudi aux déclarations de M. Legault à La Presse. Il a fait savoir que la Caisse de dépôt et de placement était « très intéressée » à prolonger son projet de réseau de train de banlieue entre Châteauguay et Boucherville.

Or selon les projections portant sur le réseau actuel déjà en construction, sans les projets d’extension, le gouvernement et les municipalités paieront déjà plus de 11 milliards sur 20 ans à la Caisse de dépôt pour qu’elle dégage un bénéfice sur son investissement.

En conférence de presse jeudi, la cheffe de l’opposition, Dominique Anglade, a dit qu’il fallait clarifier l’enjeu des redevances sur d’éventuels prolongements avant de dire oui.

« Au moment où on va regarder spécifiquement les nouveaux tronçons, il va falloir pouvoir répondre à toutes ces questions-là. »

Le leader parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, a pour sa part condamné la formule actuelle en la qualifiant de PPP, de partenariat public-privé : ce réseau de train est entièrement privé, mais des fonds publics le financent.

« Les attentes de rendement de la Caisse de dépôt sont tellement irréalistes qu’il pourrait y avoir un retour du refoulé », a-t-il commenté.

« En pensant refiler la facture [de la construction du réseau] à la Caisse, finalement, ce sont les Québécois qui se ramassent avec la facture, parce que des rendements aussi importants que ceux que la Caisse attend du REM, il n’y a à peu près pas de projets de transport collectif dans le monde qui en génèrent. »

En point de presse jeudi, le premier ministre a dit que des discussions étaient en cours.

« Est-ce qu’il y aura des redevances ou s’il n’y aura pas de redevances ? Puis ça va dépendre aussi du tracé. La Caisse de dépôt propose différents scénarios. Il y en a qui sont plus rentables que d’autres pour la Caisse. Donc, dépendamment du scénario qu’on va choisir, bien, il va devoir y avoir un montage financier. »