Déjudiciariser et abolir les peines minimales, mais pas décriminaliser

(Ottawa) Le gouvernement fédéral présente un projet de loi visant à réformer le système de justice pénale pour les infractions de possession simple de drogues, dont en abrogeant les peines minimales pour les offenses en lien avec ce problème de « santé publique ». Et pour l'heure, il refuse d'aller aussi loin que la décriminalisation pure et simple.

Mélanie Marquis

La Presse

L’objectif général poursuivi par la mesure législative C-22, déposée jeudi par le ministre de la Justice, David Lametti, est de lutter contre le racisme systémique dans le système de justice pénale. Au moment d'en parler, en conférence de presse, il l'a également présentée comme une façon de tourner la page sur des politiques conservatrices en matière de lutte contre le crime et les drogues « qui n'ont pas fonctionné pantoute ».

Le gouvernement propose de modifier le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour éliminer les peines minimales, de permettre un recours accru aux ordonnances de sursis et de prévoir des mesures de déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues. Toutes les peines minimales liées à des infractions en matière de drogues passeraient à la trappe.

Le texte de loi évoque les principes derrière l’objectif de déjudiciarisation, notamment que « l’infliction de sanctions pénales pour la possession de drogues à des fins de consommation personnelle peut accroître la stigmatisation liée à la consommation de drogues et est incompatible avec les données probantes établies en matière de santé publique ».

Les corps policiers devront tenir compte des principes édictés dans leur action. Ils devront déterminer s’il serait préférable, plutôt que de faire une dénonciation contre une personne, de « ne prendre aucune mesure », de « donner un avertissement » ou bien d’envoyer la personne qu’il a devant lui vers un programme ou un organisme susceptible de l’aider, si cette personne y consent.

Le ministre Lametti a soutenu en conférence de presse que la réforme dévoilée jeudi était attendue de longue date – de fait, les libéraux l'avaient promis en 2015 – et il a insisté sur le fait que les « démocraties de partout au monde » ont réalisé que la répression n'était pas la solution dans la guerre contre la drogue, citant entre autres les États-Unis.

Les modifications suggérées dans le projet de loi C-22 ne sont pas étrangères au fait que la crise des opioïdes continue de faire des ravages au pays. Les maires de plusieurs villes, dont Kennedy Stewart, de Vancouver, où la situation est particulièrement grave, avaient fait pression sur le gouvernement Trudeau pour l'enjoindre à développer des politiques sous la lorgnette de la santé publique plutôt que celle de la répression.

Mais la demande de Vancouver, tout comme celle de nombreux groupes, incluant l'Association canadienne des chefs de police, allait plus loin. C'est la décriminalisation de la possession simple de toutes les drogues illicites que l'on réclamait. Une option que les conservateurs avaient accusé les libéraux de caresser en secret lors de la dernière campagne électorale.

« Ce sont des conversations qui continuent », a offert David Lametti lorsqu'on lui a demandé d'expliquer pourquoi le gouvernement Trudeau n'avait pas voulu emprunter cette voie. « C'est un pas très important », a-t-il aussi fait valoir au sujet de la mesure législative.

L'abrogation de peines minimales s'inscrit dans la foulée de l'invalidation de plusieurs de celles de l'ancien ancien gouvernement conservateur par la Cour suprême du Canada au fil des dernières années. Celles en lien avec des crimes graves, dont le meurtre, et certains crimes de nature sexuelle restent en place, ont précisé des fonctionnaires du ministère de la Justice lors d'une séance d'information technique.

Tant les fonctionnaires que les ministres – ils ont été quatre à faire des allocutions en conférence de presse – ont beaucoup insisté sur le lien entre le C-22 et la surreprésentation carcérale des personnes racisées et des Autochtones. Selon des données fournies par le gouvernement, 43 % des délinquants en pénitencier fédéral une infraction passible d'une peine minimale pour importation/exportation ou possession en vue d’exporter étaient des adultes de race noire.