(Ottawa) Le ministre du Patrimoine, Steven Guilbeault, critique vertement la décision de Facebook de répliquer à un projet de loi australien qui lui déplaisait en bloquant l’accès au contenu journalistique. Et il assure que le Canada, qui prépare son projet de loi en cette matière, ne se laissera pas intimider.

Mélanie Marquis

La Presse

Le geste du géant numérique, qui a également eu comme effet de bloquer l’accès à des sites d’information du gouvernement, dont un sur la situation des incendies de forêt ou encore un autre sur une ligne de prévention du suicide, est « hautement irresponsable » et a mis « en péril la sécurité de la population australienne », a dénoncé le ministre en point de presse à l’issue d’une annonce, jeudi matin.

Du même souffle, il a tenu à « à féliciter le gouvernement australien qui, malgré la décision de Facebook, a annoncé très clairement qu’ils allaient de l’avant avec le règlement sur [un traitement] équitable des médias par Google et Facebook ». Et le Canada, qui pourrait s’inspirer de l’Australie dans l’élaboration de son projet de loi sur l’utilisation du contenu journalistique des médias, ne se laissera pas impressionner, a-t-il signalé.

« Nous allons aller de l’avant avec notre propre règlement », a tranché Steven Guilbeault.

« Il faut trouver la bonne façon de la faire. Il y a deux modèles qui existent présentement, celui de la France et de l’Australie, Nous travaillons à voir quel modèle serait le plus approprié, comment on doit le faire au Canada compte tenu de nos lois, de nos règlements, de nos institutions, qui ne sont pas les mêmes », a ajouté le ministre.

Le directeur des politiques publiques de Facebook Canada, Kevin Chan, n’était pas disponible pour une entrevue, a indiqué la firme de relations publiques qui le représente. « Notre engagement général à investir dans de l’information de qualité n’a pas changé. Nous continuerons à investir dans l’écosystème médiatique et à travailler directement avec un large éventail d’éditeurs », a toutefois plaidé un porte-parole de la société.

Le premier ministre de l’Australie, Scott Morrison, s’est tourné vers sa page Facebook pour communiquer au géant numérique sa façon de penser. La décision de la compagnie de rompre son amitié (unfriend) avec l’Australie était aussi « arrogante que décevante », a-t-il écrit dans une publication qui a été commentée et relayée par des milliers d’internautes.

« Ces actions ne feront que confirmer les inquiétudes exprimées par un nombre croissant de pays sur le comportement des entreprises Big Tech qui se croient plus grandes que les gouvernements et que les règles ne devraient pas s’appliquer à elles. Elles sont peut-être en train de changer le monde, mais cela ne veut pas dire qu’elles le mènent », a-t-il poursuivi.

« Nous ne nous laisserons pas intimider par Big Tech qui tente de faire pression sur notre Parlement », a conclu le dirigeant australien.

Motion en Chambre

De retour à Ottawa, le député néo-démocrate Alexandre Boulerice devrait tenter de faire adopter une motion en Chambre jeudi après la période des questions, histoire de lancer un message sans équivoque des élus à Facebook.

Sa motion demande « que la Chambre condamne la décision de Facebook de bannir le contenu des médias australiens de son réseau social et affirme que les intimidations de Facebook n’ont pas lieu d’être en démocratie et demande au gouvernement de déposer un projet de loi qui force les géants du web à payer leur juste part pour le contenu médiatique qu’ils utilisent ».