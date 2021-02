Contrôle des armes à feu

Ottawa présente son projet de loi

(Ottawa) Alors que les crimes impliquant des armes à feu sont à la hausse dans certaines villes au pays, notamment à Montréal, le gouvernement Trudeau annonce une série de mesures visant à resserrer le contrôle des armes d’assaut et les armes de poing et à combattre l’influence et l’emprise des gangs de rue dans les milieux urbains.