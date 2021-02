(Ottawa) Alors que les crimes impliquant des armes à feu sont à la hausse dans certaines villes au pays, notamment à Montréal, le gouvernement Trudeau annonce une série de mesures visant à resserrer le contrôle des armes d’assaut et les armes de poing et à combattre l’influence et l’emprise des gangs de rue dans les milieux urbains.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Programme de rachat volontaire des quelque 1500 armes à feu qui sont prohibées depuis mai dernier, lourdes pénalités pour ceux qui acquièrent des armes à feu sur le marché noir, nouveaux pouvoirs dévolus aux municipalités pour interdire les armes de poing : Ottawa veut agir sur plusieurs fronts en déposant le projet de loi C-21 pour contrer le fléau de la violence causée par les armes.

« Dans certaines de nos villes, les crimes impliquant des armes à feu sont à la hausse. C’est inacceptable. Personne ne devrait avoir peur d’être victime d’un tireur de masse ou d’une balle perdue. En tant que parent, je sais très bien que notre plus grande peur, c’est de recevoir un appel tragique nous informant que le pire est arrivé », a affirmé le premier ministre Justin Trudeau en conférence de presse.

« Dans un pays comme le Canada, être victime d’être à la "mauvaise place au mauvais moment", ça ne devrait jamais arriver. Pas au parc, pas à la mosquée, pas à l’école, et pas nulle part ailleurs », a ajouté M. Trudeau, en faisant allusion à la mort tragique de Meriem Boundaoui, une adolescente de 15 ans tuée à Saint-Léonard il y a deux semaines par une balle perdue lors d’une fusillade entre gangs de rue.

Au lieu d’être obligatoire comme en Nouvelle-Zélande, le gouvernement Trudeau mise sur la bonne foi des propriétaires d’armes d’assaut qui sont devenues illégales l’an dernier de les remettre sur une base volontaire.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau

Ceux qui décideront de les conserver malgré tout devront obtenir un permis, entreposer les armes dans un endroit sécuritaire et ne pourront pas les transporter, les vendre, ou les utiliser.

Le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, n’a pas voulu dire combien coûtera le programme de rachat au fisc canadien, malgré les questions répétées de journalistes. Il a indiqué qu’on estime qu’il y a entre 150 000 et 200 000 de ces armes prohibées au pays.

« Nous pensons que la grande majorité des armes à feu interdites seront volontairement rendues par leurs propriétaires pour compensation. Dans les cas des personnes qui voudront conserver leurs armes, elles doivent savoir qu’elles seront tenues entièrement responsables de leur stockage sécurisé, de leur non-utilisation et qu’elles pourraient en fait subir de graves conséquences pénales en raison de leur utilisation abusive ou s’ils se retrouvent entre les mains de criminels », a fait valoir le ministre.

Le premier ministre a aussi défendu l’efficacité de cette mesure, se disant convaincu que cela va réduire « d’une façon importante » le nombre d’armes d’assaut à travers le pays. « La majorité de ceux qui ont acheté de façon légale ces armes qui sont maintenant illégales vont se rendre compte qu’ils sont maintenant inutiles, qui ne peuvent pas les utiliser, qu’ils ne peuvent pas les transférer et qu’ils ne peuvent pas les vendre. Ils vont de façon très volontaire rendre ces armes-là avec une compensation équitable », a-t-il avancé.

La Nouvelle-Zélande a mis en place un programme de rachat à la suite des fusillades de mars 2019 dans deux mosquées qui ont fait 51 morts et plusieurs blessés.

Avant l’initiative, la police estimait qu’il y avait entre 55 000 et 240 000 armes à feu nouvellement interdites dans le pays, d’après une analyse d’une firme d’experts-conseils. Plus de 61 000 armes à feu ont été remises ou modifiées.

M. Trudeau a aussi défendu la volonté de son gouvernement d’accorder aux municipalités le pouvoir d’interdire les armes de poing sur leur territoire. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a au contraire affirmé que le gouvernement fédéral devrait prendre ses responsabilités en prohibant lui-même ces armes sur l’ensemble du territoire canadien.

« Nous avons fait la promesse durant la dernière campagne électorale de permettre aux villes de bannir les armes de poing et c’est exactement ce qu’on est en train de faire. On reconnaît que les réalités sont différentes à travers le pays, mais toute ville, toute municipalité qui veut aller de l’avant avec des restrictions supplémentaires au-delà des restrictions déjà très fortes qu’on est en train de mettre en œuvre vont pouvoir le faire. Il y aura de vraies conséquences criminelles pour ceux qui ne respectent pas les règlements municipaux », a-t-il fait valoir.

Les municipalités qui le souhaitent pourront donc adopter des règlements qui interdisent les armes de poing en restreignant leur entreposage et leur transport sur leur territoire. Les personnes qui enfreindraient ces règlements s’exposeraient à des sanctions fédérales, notamment la révocation du permis et des sanctions pénales.

Dans le projet de loi C-21, le gouvernement Trudeau veut aussi faciliter le retrait des armes d’individus qui représentent un risque. Il propose ainsi de créer des lois « drapeau rouge » et « drapeau jaune ». Ces lois permettraient à des gens, par exemple des amis ou des parents inquiets, de demander aux tribunaux la saisie immédiate des armes à feu d’un individu ou de demander à un contrôleur des armes à feu de suspendre et d’examiner le permis de possession d’arme à feu d’un individu.

« Il y a encore beaucoup trop de victimes de violence conjugale et de violence fondée sur le sexe dans notre pays. Huit sur dix victimes de violence conjugale sont des femmes. La présence d’armes à feu à la maison peut mettre des vies en danger. On va donc proposer des lois qui permettront aux amis et aux proches qui s’inquiètent d’une situation de demander à la cour de confisquer immédiatement les armes à feu des individus violents et à risque, et de suspendre leur permis d’acquisition. Ces mesures aideront aussi à prévenir des cas de suicide », a affirmé Justin Trudeau.

Le gouvernement entend aussi intensifier la lutte contre la contrebande et le trafic d’armes en imposant des peines plus lourdes et en donnant de nouveaux outils à la Gendarmerie royale du Canada et à l’Agence des services frontaliers du Canada de combattre l’importation illégale d’armes à feu.

Pour contrer l’influence des gangs de rue auprès des jeunes, le gouvernement fédéral propose d’accorder un soutien financier aux municipalités et les communautés autochtones pour créer des programmes pour les jeunes.

Également, le gouvernement Trudeau entend créer de nouvelles infractions pour la modification du chargeur d’une arme à feu et la représentation de la violence dans la publicité sur les armes à feu. Il veut aussi resserrer les restrictions visant l’importation de munitions et en interdisant l’importation, l’exportation, la vente et le transfert de toutes les répliques d’armes à feu.