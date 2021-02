(St. John’s) L’élection provinciale prévue samedi à Terre-Neuve-et-Labrador est annulée après que la médecin hygiéniste de la province a indiqué que le variant britannique était à l’origine de la flambée de COVID-19 qui a frappé la province cette semaine.

La Presse Canadienne

La Dre Janice Fitzgerald a annoncé que toute la province retournait à son niveau d’alerte le plus élevé.

Par conséquent, le directeur général des élections a annulé le scrutin prévu samedi en précisant que le vote aux élections provinciales se fera désormais exclusivement par la poste.

Bruce Chaulk a indiqué que les bulletins de vote devront être reçus avant le 1er mars.

La médecin hygiéniste avait plus tôt indiqué que les plus de 200 cas de COVID-19 identifiés cette semaine dans la grande région de St. John’s seraient liés au variant le plus infectieux du virus identifié pour la première fois au Royaume-Uni.

En vertu du niveau d’alerte 5 de la province, les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits et les entreprises non essentielles sont fermées, tout comme les restaurants, les bars et les cinémas.

Vendredi soir, Justin Trudeau a indiqué, sur les médias sociaux, qu’il venait de parler avec le premier ministre Andrew Furey au sujet de l’éclosion « sérieuse » de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador.

« Le gouvernement fédéral est prêt à fournir toute l’aide dont la province a besoin pour gérer cette montée de cas préoccupante », a mentionné le premier ministre du Canada.