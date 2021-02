(Québec) Après l’avoir mis sur la glace en 2018, le gouvernement Legault donne le feu vert à la construction du parc éolien Apuiat sur la Côte-Nord. Québec pourra profiter d’un contrat plus avantageux qu’à l’époque avec un tarif de 6 cents du kilowattheure.

Fanny Lévesque

La Presse

Comme le rapportait La Presse lundi, le projet demeure essentiellement le même qu’en 2018. Il s’agit d’un parc d’éoliennes, estimé à 600 millions d’investissements, qui sera aménagé sur le territoire traditionnel des Innus (le Nitassinan), à 40 kilomètres de Port-Cartier sur la Côte-Nord.

La puissance installée sera de 200 mégawatts, comme le prévoit le bloc d’énergie accordé en 2016 aux Innus par le gouvernement de Philippe Couillard dans le cadre de sa stratégie énergétique 2006-2015.

Le projet a été confirmé jeudi à Québec en présence du premier ministre, du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien et la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu. Les chefs innus de Uashat mak Mani-utenam, Mike McKenzie, et d’Essipit, Martin Dufour, participaient aussi à l'annonce. Plusieurs maires de la Côte-Nord étaient aussi présents virtuellement.

À l’époque, le gouvernement Legault avait décidé qu’Apuiat ne se réaliserait pas tant qu’Hydro-Québec nagerait dans les surplus. Il avait par contre promis qu’une fois les surplus écoulés, le premier projet énergétique à se réaliser serait celui des Innus. L’espoir était alors mince : François Legault disait s’attendre à ce qu’il y ait des surplus pour encore 20 ans, reprenant en gros les propos d’Hydro.

La donne a changé, a-t-il affirmé jeudi, citant la conclusion d’entente avec le Massachusetts et les intentions des autorités de New York de conclure un contrat d’approvisionnement avec Hydro-Québec. M. Legault a aussi évoqué les visées du Québec d’accroître la production en serre et de réaliser des projets de transports collectifs électriques. « On est passé de prévisions de gros surplus à des besoins », a-t-il dit.

François Legault a affirmé que l’industrie éolienne est beaucoup plus compétitive qu’à l’époque. Hydro-Québec paiera l’énergie d’Apuiat au coût de 6 cents du kilowattheure pour un contrat de 30 ans. « Avant, on pouvait payer 13, 11 ou 9 cents du kilowattheure », a illustré M. Legault. « C’est important de le dire, si on avait signé le contrat Apuiat, négocié par le gouvernement libéral, on aurait payé environ 7,2 cents [du kilowattheure] », a-t-il souligné.

La nouvelle mouture de l'entente permet une réduction du prix de l'électricité de 17 % par rapport à celle présentée en 2018. Apuiat devient le parc éolien offrant le coût par kilowattheure le plus compétitif de tous les parcs éoliens sous contrat au Québec, a-t-on indiqué.

À peine arrivé aux commandes de l’État, François Legault avait mis sur la glace le projet des Innus qui avait provoqué une tempête politique avant le déclenchement des élections provinciales de 2018. Les négociations n’ont « pas été un long fleuve tranquille », a rappelé jeudi M. Legault.

Les huit communautés innues de la Côte-Nord ainsi que celle de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, sont partenaires à 50% du projet avec l’entreprise privée Boralex, qu’elles ont choisie en 2016. Boralex, une entreprise québécoise, se spécialise dans les énergies renouvelables comme l’éolien, le solaire, l’hydroélectrique et le thermique. Elle a des projets au Canada, en France et aux États-Unis, notamment.

L’échéancier initial ne devrait pas être trop bousculé par le report du projet en 2018. On envisage toujours une mise en service autour de 2024. La phase de construction pourrait créer entre 300 et 400 emplois.