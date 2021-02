(Québec) Les partis d’opposition à Québec sont horrifiés par le traitement qu’a subi Mamadi III Fara Camara, un scientifique sans histoire qui a été libéré mercredi à Montréal des accusations de tentative de meurtre sur un policier qui pesaient contre lui.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, affirme que « cette histoire est franchement épouvantable ».

« Je pense à cette personne qui a été arrêtée, qui a été détenue pendant plusieurs jours. Je pense à sa femme enceinte de jumeaux et je me dis que c’est épouvantable. Il faut absolument aller au fond des choses. La seule chose à faire, présentement, c’est d’aller au fond des choses [et qu’il y ait] une enquête pour qu’on puisse savoir ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré jeudi au Parlement de Québec.

Mamadi III Fara Camara, un chargé de laboratoire à Polytechnique, a été relâché mercredi du palais de justice de Montréal, libéré des accusations qui pesaient contre lui. Après avoir visionné le contenu vidéo d’une caméra du ministère des Transports, les enquêteurs ont observé la présence d’un autre individu sur les lieux où un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été attaqué. Les recherches pour trouver cette personne se poursuivent.

M. Camara, qui clamait son innocence et qui aurait lui-même alerté le 911 après l’attaque contre le policier, a-t-il été victime de profilage racial de la part des enquêteurs ? « La question se pose », tranche Dominique Anglade, qui exige « des réponses à toutes ces questions ».

« C’est sûr que c’est la question qui est sur toutes les lèvres. Il faut absolument que la lumière soit faite sur cette situation. Le profilage racial, c’est inquiétant dans une société comme la nôtre, et la question se pose », a renchéri la cheffe de Québec solidaire, Manon Massé.

« C’est très étonnant comme histoire, inquiétant, mais je pense qu’il y a seulement une enquête peut nous donner l’heure juste sur ce qui s’est réellement produit. Donc, je commenterai lorsqu’on aura les résultats d’une enquête parce que les faits semblent pour le moins ahurissants », a pour sa part affirmé le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a pour sa part déclaré mercredi qu’elle s’attend à ce que « la lumière soit faite rapidement sur ce qui s’est passé, et que l’enquête se poursuive pour trouver le ou les réels fautifs ».

Le SPVM et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) n’ont toujours pas commenté l’affaire.