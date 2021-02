(Ottawa) Une jeune femme dont la vie a été bouleversée après la publication d’une vidéo d’elle sur le site Pornhub dit être toujours traumatisée par la pornographie juvénile et plaide pour des règles plus strictes.

La Presse Canadienne

Serena Fleites a témoigné devant le comité de l’éthique de la Chambre des communes lundi. Elle a indiqué aux parlementaires qu’elle souffre d’une dépression perpétuelle et qu’elle a commencé à prendre de la drogue et à se mutiler depuis qu’une vidéo d’elle nue s’est retrouvée sur Pornhub.

Lorsqu’elle était en septième année — l’équivalent de la première année du secondaire au Québec —, son copain lui a demandé de lui envoyer une vidéo à caractère sexuel. Le fichier a fini par être diffusé sur Pornhub et l’expérience de Mme Fleites lui a démontré qu’il est impossible de le faire disparaître entièrement de l’internet.

Mme Fleites a affirmé que Pornhub a mis plus d’une semaine avant de répondre à sa demande pour que la vidéo soit retirée de la plateforme, et plusieurs autres semaines avant de la supprimer. La séquence a malgré tout refait surface quelques jours plus tard et la jeune femme a dû répéter ce processus à plusieurs reprises, une expérience traumatisante, selon elle.

L’avocat de Mme Fleites, Me Michael Bowe, a soutenu que sa cliente n’était pas la seule jeune femme dont les images privées se sont retrouvées sur le site du géant de la diffusion en continu. Selon lui, d’autres victimes d’agression sexuelle ou de traite ont connu le même sort, ce que l’entreprise propriétaire de Pornbub, MindGeek, a réfuté.

Le témoignage de Mme Fleites, qui a fait couler une larme sur la joue de plusieurs députés, survient alors que de nombreux élus ont fait part de leurs craintes quant à la vie privée et aux sites pornographiques.

Cette réunion du comité de l’éthique faisait suite à une action collective déposée par des résidants du Québec et de l’Ontario qui soutiennent que MindGeek a tiré profit de la présence d’images provenant d’exploitation sexuelle de mineurs et de contenu publié sans autorisation sur sa plateforme depuis 2007.

Pornhub a indiqué avoir retiré tous les fichiers téléversés par des utilisateurs non vérifiés, après avoir été accusé d’héberger du contenu illégal sur ses serveurs.

En décembre, Visa et MasterCard ont déclenché des enquêtes sur la présence de contenu illégal sur Pornhub et ont empêché que leurs cartes de crédit soient utilisées sur le site, ce qui a poussé l’entreprise à réagir.

Une enquête du New York Times publiée le mois dernier a conclu que des vidéos provenant d’abus et d’exploitation de mineurs étaient présentes sur la plateforme.

MindGeek et Pornhub n’avaient pas répondu aux demandes de La Presse Canadienne au moment de publier lundi.