(Ottawa) Le rapport d’enquête sur le climat de travail qui règne à Rideau Hall depuis que Julie Payette occupe les fonctions de gouverneure générale est terminé. Et il confirme les allégations d’employés actuels et anciens selon lesquelles la représentante de la reine Élisabeth II au Canada a instauré un climat de travail toxique.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

Mélanie Marquis

La Presse

Le Bureau du Conseil privé a reçu le rapport final d’une firme d’enquête privée qui a été mandatée en septembre dernier de faire la lumière sur ces allégations explosives concernant le climat de travail à Rideau Hall, a rapporté jeudi le quotidien The Globe and Mail. Des sources ont confirmé à La Presse que le rapport a été remis au président du Conseil privé et ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, au cours des derniers jours.

« Ce n’est pas très beau ce qui se trouve dans ce rapport », a indiqué à La Presse une source qui a requis l’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à parler publiquement de ce dossier.

En tout, la firme Quintet Consulting Corporation a interrogé près d’une centaine d’employés anciens et actuels au sujet des allégations de harcèlement et de violence verbale qui ont été rapportées l’an dernier par le réseau CBC et Radio-Canada.

Parmi les personnes qui auraient été interrogés, on compterait des fonctionnaires de Rideau Hall et d’anciens employés, des employés du Bureau du Conseil privé, du ministère du Patrimoine canadien, d’Affaires mondiales Canada, de la Commission de la capitale nationale, de la Gendarmerie royale du Canada et des Forces armées canadiennes.

Mme Payette a été nommée au poste de gouverneure générale par le premier ministre Justin Trudeau le 2 octobre 2017 pour un mandat qui dure normalement cinq ans.

Les allégations de l’existence d’un climat « toxique » à Rideau Hall ont fait surface en juillet dernier dans un reportage du réseau CBC basé sur des témoignages anonymes d’une dizaine d’employés ou d’ex-employés.

Dans le camp de Rideau Hall, on avait vigoureusement nié ces allégations visant non seulement Julie Payette, mais également son bras droit, la secrétaire générale Assunta Di Lorenzo.

Le gouvernement avait néanmoins voulu faire la lumière sur cette affaire et commandé la tenue d’un examen « approfondi, indépendant et impartial des préoccupations soulevées par d’anciens employés et des employés actuels du Bureau du secrétaire du gouverneur général (BSGG) ».

Que faire d'un tel rapport ?

Il reste à voir quelle suite les libéraux donneront au rapport.

Tout comme il a le pouvoir de recommander à la reine d’Angleterre la nomination d’une personne au poste de gouverneur général, le premier ministre du Canada a l'autorité de recommander de l’en dépouiller.

« Ce serait du jamais-vu au Canada, et ça créerait un précédent. [...] C’est rare qu’il faut aller jusque-là ; normalement, la menace d’appeler la reine suffit », a exposé en entrevue le professeur Philippe Lagassé, spécialiste du système parlementaire de Westminster.

« Et dans le cas de Mme Payette, c’est ça qui m’inquiète, parce que quand on a soulevé des critiques auparavant, la réaction n’était pas de s’autocritiquer, de se questionner », estime-t-il.

Prudent, le professeur signale que « ce n'est pas encore clair que c'est la gouverneure générale qui va être visée » par les conclusions embarrassantes.

« Ça me semble probable que ce soit sa secrétaire; si on doit trouver quelqu'un qui fait un sacrifice, ça me semble plus probable qu'on change le haut fonctionnaire à Rideau Hall à la place de la gouverneure générale... mais on verra », affirme Philippe Lagassé.

Rideau Hall n'a pas encore réagi aux informations préliminaires qui ont circulé dans les médias, jeudi.

Un conseiller constitutionnel pour Julie Payette

Mme Payette a embauché l’ancien juge Michel Bastarache à titre de « conseiller constitutionnel » à la suite de la décision du Bureau du Conseil privé de faire une enquête.

L’éminent juriste, qui a siégé au plus haut tribunal du pays, est mandaté pour veiller aux intérêts de l’institution de la gouverneure générale.

« Mon mandat est de voir à ce que l’indépendance et l’intégrité de l’institution ne soient pas affectées négativement par le processus créé par le Conseil privé », a indiqué l’ancien juge à Radio-Canada en octobre.

« Très décevant », réagit Singh

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh trouve « très décevant d'apprendre que le bureau de la gouverneure générale n'a pas fait passer la sécurité et le bien-être de ses travailleuses et travailleurs en premier », ajoutant que les employés « devraient se sentir en sécurité et être traités avec respect et dignité ».

Il a ajouté qu'il incombait au premier ministre « de veiller à ce que des mesures soient mises en place pour que ce lieu de travail soit exempt de harcèlement ».