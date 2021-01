(Ottawa)

Le chef conservateur Erin O’Toole est « outré » que le député Derek Sloan ait possiblement empoché le don d’un suprémaciste blanc pour sa campagne à la direction, mais ne se prononce pas sur l’avenir de l’élu au sein du caucus du parti.

Mélanie Marquis

La Presse

Le dirigeant de la formation a offert cette réaction après que le site d’informations de gauche Press Progress a rapporté que Paul Fromm, un suprémaciste blanc dont les affections pour la mouvance néo-nazie ont été documentées dans plusieurs articles de médias canadiens anglophones, a fait un don de 131 $ au Parti conservateur en 2020.

Les registres d’Élections Canada montrent que la contribution financière a été faite par Frederick Fromm, un nom sous lequel se présente l’homme. Dans les cercles néonazis, 131 est un code alphanumérique signifiant « Anti Communist Action », selon la Ligue antidiffamation, organisme de défense des droits aux États-Unis.

« Cette personne a fait un don à la campagne à la chefferie de Derek Sloan en août, mais pas à M. O’Toole ou au Parti conservateur. Comme le prévoient les règles de la course à la chefferie, le parti a simplement traité les dons aux campagnes à la chefferie », a noté le directeur des communications du parti, Cory Hann, lundi.

« M. O’Toole est outré que quiconque accepte des dons de cette personne et il va étudier la question », a-t-il ajouté.

Le député ontarien Derek Sloan s’était présenté dans la course à la direction du Parti conservateur, arrivant en quatrième et dernière position.

Représentant de la frange socialement très à droite du parti, il a fait sourciller en accusant la patronne de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, d’être de connivence avec le régime chinois, et ensuite, plus récemment, en appuyant une pétition dans laquelle le vaccin contre la COVID-19 était décrit comme une expérience sur des cobayes.

Cette nouvelle survient un jour après que le chef O’Toole a publié une longue déclaration pour se défendre d’une proximité avec l’extrême droite.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Erin O’Toole

« Il n’y a pas de place pour l’extrême droite dans notre parti », a-t-il tranché dimanche après-midi.

« Si les libéraux veulent me dépeindre comme quelqu’un “d’extrême droite”, ils peuvent toujours essayer. Les Canadiens sont intelligents et ils vont voir que c’est une tentative de tromper les gens et d’attirer une part de la peur et de la division que nous avons vues aux États-Unis », a-t-il ajouté.