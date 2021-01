(Ottawa) Au lendemain de l’assaut au Capitole de Washington, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh demande au gouvernement de désigner les « Proud Boys » comme une organisation terroriste.

Mélanie Marquis

La Presse

Les événements de mercredi démontrent qu’« il est plus urgent que jamais que le gouvernement interdise et démantèle immédiatement toutes les organisations haineuses en activité au Canada », car même si le siège du Congrès s’est joué aux États-Unis, « la haine ne connaît pas de frontières », a argué le dirigeant du NPD.

« Nous devons agir de toute urgence pour arrêter les flambées de haine ici au Canada », et le gouvernement peut commencer à le faire « en interdisant et en désignant les “Proud Boys” comme une organisation terroriste », a-t-il poursuivi par voie de communiqué.

Les « Proud Boys » sont des suprémacistes blancs. La milice, qui est active aux États-Unis et au Canada, a été fondée par un Canadien, Gavin McInnes. C’est à leur intention que Donald Trump a dit « Reculez et tenez-vous prêts » (Stand back and stand by) dans le premier débat de la course présidentielle.

Le leader du groupe d’extrême droite, Enrique Tarrio, 36 ans, a été arrêté lundi dernier à Washington, en amont de la manifestation contre la certification de l’élection de Joe Biden comme prochain président des États-Unis qui a dégénéré et fait une victime.

PHOTO JOHN RUDOFF, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Enrique Tarrio

Débarqué de Floride, a été inculpé pour destruction de bien de l’église méthodiste Asbury United, une église dont les fidèles sont principalement afro-américains, dont lui et d’autres auraient brûlé la bannière. Il a aussi été accusé d’avoir été en possession de deux chargeurs illégaux d’arme à feu haute capacité.

On retrouve actuellement une soixantaine d’entités inscrites sur la liste des organisations terroristes d’Ottawa.

Parmi elles se trouvent notamment des groupes comme le Hezbollah, Daech, Al-Qaïda ou encore Les Tigres libérateurs de l’Eelam tamoul. On y retrouve aussi les groupes néonazis Blood & Honour ou encore Combat 18 (C18).

La police du Capitole critiquée

Dans la même déclaration, Jagmeet Singh s’est insurgé de la manière dont la police du Capitole a géré l’irruption des manifestants blancs comparativement à la façon dont les manifestations du mouvement Black Lives Matter (Les vies noires comptent) ont été matées dans la même ville il y a quelques mois.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jagmeet Singh

« Les gens qui ont tout suivi hier ont vu un contraste saisissant dans le traitement de ce qui s’est passé au Capitole américain. Lorsque les personnes noires, racisées et autochtones réclament justice […], elles font face à la violence et la brutalité », a-t-il argué.

« Lorsque les tenants de la suprématie blanche ont tenté de renverser une élection démocratique avec des armes mortelles, ils ont été accueillis avec calme et respect. La réaction de la police à Washington montre le racisme systémique en action », a dénoncé le dirigeant du NPD.

On a entendu le même son de cloche à Wilmington, au Delaware.

En conférence de presse dans son fief, le président désigné Joe Biden s’est dit convaincu, jeudi, que des manifestants antiracistes auraient été traités « très différemment » en comparaison des partisans de Donald Trump qui ont semé le chaos à Washington.

« Si cela avait été une manifestation du mouvement Black Lives Matter, ils auraient été traités très différemment de la foule hargneuse qui a attaqué le Capitole. Nous savons tous que c’est vrai et c’est inacceptable », a-t-il déclaré.

La vice-présidente désignée Kamala Harris a abondé dans le même sens, ainsi que plusieurs membres de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi que nombre de commentateurs politiques qui sont intervenus sur les ondes de divers réseaux télévisés américains depuis les événements de mercredi.

- Avec l’Agence France-Presse