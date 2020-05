Erin O’Toole accusé de rester vague sur la question de l’avortement

(OTTAWA) La course à la direction du Parti conservateur se corse au Québec. Quatre anciennes candidates du parti au plus récent scrutin qui appuient le meneur, Peter MacKay, accusent son principal rival, Erin O’Toole, de souffler le chaud et le froid sur la délicate question de l’avortement.