(Ottawa) Les libéraux ont déposé une nouvelle proposition pour la reprise des travaux parlementaires à Ottawa.

Teresa Wright et Joan Bryden

La Presse canadienne

La motion sera débattue lundi à la Chambre des communes, date à laquelle l’entente actuelle vient à échéance.

On propose notamment d’ajouter une journée de plus aux réunions hebdomadaires du comité spécial sur la COVID-19. Pendant la crise, il était prévu que ce dernier se réunisse une fois par semaine avec 32 députés présents en chair et en os à la Chambre des communes, puis deux fois par semaine de manière virtuelle.

Les libéraux proposent maintenant de tenir quatre réunions par semaine jusqu’au 17 juin avec une formule hybride, où un petit nombre d’élus se présenteraient en personne tandis que d’autres s’y joindraient via des écrans installés de chaque côté du fauteuil d’apparat.

La motion propose également de tenir quatre séances en juillet et août, chacune avec une période de questions qui permettrait aux députés de questionner les ministres sur des sujets sans rapport à la pandémie – une pomme de discorde avec les conservateurs au cours des dernières semaines.