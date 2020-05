Précarité financière des médias: Boulerice interpelle le gouvernement

(Ottawa) Le député néo-démocrate Alexandre Boulerice craint que la pandémie de la COVID-19 n’occulte l’enjeu de l’aide aux médias, et exhorte le gouvernement à passer de la parole aux actes et à taxer les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).