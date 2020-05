(Québec) Alexandre Cusson se retire de la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ). Seul adversaire de la députée Dominique Anglade, l'ex-maire de Drummondville estime qu’il est « irréaliste et irresponsable » d’envisager une reprise de la course « dans les prochaines semaines, voire avant 2021 ». Le Conseil exécutif du PLQ doit faire le point lundi après-midi.

Fanny Lévesque

La Presse

L’ancien président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) en a fait l’annonce sur sa page Facebook, lundi.

« J’ai dû faire un choix déchirant. Je vous annonce donc que je ne serai plus de la course à la direction du PLQ lorsque le parti relancera cette dernière », a-t-il écrit. Sa décision n’est évidemment pas étrangère à la pandémie de la COVID-19. Le PLQ avait d’ailleurs suspendu jusqu’à nouvel ordre sa course au leadership.

« Considérant l’évolution actuelle de la pandémie au Québec, de ses impacts sur la vie de la population et sur une éventuelle reprise de la course à la chefferie, il m’apparaît irréaliste et irresponsable d’envisager une reprise de cette course dans les prochaines semaines, voire avant 2021 », poursuit M. Cusson.

« Personnellement, ayant quitté mes fonctions et renoncé à toute rémunération pour participer à cette course, n’étant pas indépendant de fortune et devant gagner ma vie comme une grande majorité de Québécoises et de Québécois, ce délai n’est pas envisageable », ajoute celui qui a officialisé sa candidature en début de l’année.

À la mi-mars, Alexandre Cusson avait haussé le ton en réclamant que le PLQ suspende officiellement la course à la direction. Les candidats avaient cessé les événements publics, mais Dominique Anglade, notamment, poursuivait sa campagne de façon virtuelle. Peu après, le PLQ a décidé de mettre la campagne sur pause.

« Le monde entier traverse une période trouble, une pandémie qui nous amène à remettre en question nos façons de faire et qui provoque, dans tous les domaines d’activités, son lot de défis et de difficultés. Assurément, la politique n’y échappe pas.

« En ce sens, les conditions et la réalité qui prévalaient au moment où la course à la direction du Parti libéral du Québec s’est amorcée ne tiennent plus », souligne-t-il.

« Je demeure toujours convaincu que le PLQ est appelé à un nouveau départ et constitue un véhicule privilégié pour faire avancer le Québec au niveau de la transition écologique, du développement économique et social de même que de la reconnaissance des spécificités régionales », a-t-il ajouté.

À la suite de la décision de M. Cusson, le Conseil exécutif du PLQ doit se rencontrer cet après-midi. Dominique Anglade a aussi fait savoir qu'elle commentera la situation un peu plus tard lundi. Sur Twitter, elle a confirmé avoir pu parler avec M. Cusson. «Je tiens vraiment à saluer son implication et son engagement auprès de tous les militants de notre parti», a-t-elle écrit.

Alexandre Cusson comptait pour l'heure sur l'appui des députées libérales, Lise Thériault et Marwah Rizqy, notamment.

Le PLQ devait élire un nouveau chef le 31 mai prochain pour succéder à l'ex-premier ministre Philippe Couillard. Un nouveau calendrier doit être élaboré selon l'évolution de la pandémie.