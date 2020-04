Matériel militaire: fin du moratoire sur les permis d'exportation vers l'Arabie saoudite

(Ottawa) Après environ un an et demi d’étude, et en pleine crise de la COVID-19, Ottawa a conclu que le gel des permis d’exportation de matériel militaire vers l’Arabie saoudite pouvait prendre fin. Du même souffle, on se félicite d’avoir amélioré le controversé contrat de véhicules blindés avec Riyad.