(Ottawa) Après avoir reçu la visite de représentants américains venus étayer les doléances de Washington à l’endroit de Huawei, Ottawa n’a toujours pas décidé s’il permettra au géant chinois de participer au déploiement du réseau 5G.

Mélanie Marquis

La Presse

Le ministre de la Sécurité publique Bill Blair a déclaré pendant la période des questions en Chambre qu’il s’était entretenu avec des envoyés de la Maison-Blanche, sans toutefois préciser lesquels.

Le quotidien The Globe and Mail a rapporté que le représentant spécial des États-Unis en matière de politique internationale des télécommunications, Robert Blair, effectuait une visite au pays afin de discuter de cet épineux dossier.

« Nous faisons le travail nécessaire pour nous assurer que tous les facteurs scientifiques et sécuritaires sont tenus en considération par nos alliés, incluant les représentants des États-Unis que j’ai rencontrés [lundi] matin », a soutenu Bill Blair.

C’est ce qu’il a offert en réponse à la question du député conservateur Pierre Paul-Hus, dont la formation réclame depuis plusieurs mois du gouvernement libéral qu’il interdise au réseau Huawei de participer au déploiement du réseau au pays.

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le député conservateur Pierre Paul-Hus

« Qu’attend le premier ministre pour bannir Huawei et assurer la protection des entreprises et des citoyens canadiens ? », a demandé l’élu de la région de Québec, rappelant que le Canada est le seul pays des « Five Eyes » à n’avoir pas tranché.

Du même souffle, il a reproché au ministre de l’Innovation, Navdeep Bains, d’avoir signalé en entrevue avec CBC il y a quelques jours que le Canada « ne va pas prendre une décision en se faisant intimider par d’autres juridictions ».

« Ce n’est pas le temps de chercher des conflits avec nos alliés », a lancé Pierre Paul-Hus.

Du côté de Huawei, au contraire, on s’est réjoui de la déclaration du ministre Bains.

« Nous sommes encouragés par ses remarques, a écrit dans un courriel Alykhan Velshi, porte-parole de la division canadienne de la société. Il a dit clairement que le gouvernement fédéral ne se laissera pas intimider par l’administration Trump. »

Les « Five Eyes » regroupe cinq pays — le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, et la Nouvelle-Zélande — qui partage entre eux des renseignements sécuritaires.

Les Britanniques sont jusqu’à présent les seuls à avoir donné un feu vert au géant chinois des télécommunications, fin janvier. La décision du gouvernement de Boris Johnson avait provoqué l’ire de l’administration de Donald Trump.

La décision canadienne se prend sur fond de tensions diplomatiques avec Pékin.

Car les deux Canadiens arrêtés arbitrairement en Chine, Michael Spavor et Michael Kovrig, croupissent toujours en prison. Ils ont été épinglés quelques jours après l’arrestation, en sol canadien, et à la demande des États-Unis, de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou.