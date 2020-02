Direction du Parti conservateur: Rayes restera neutre

(OTTAWA) Fortement courtisé au cours des dernières semaines par les Jean Charest, Pierre Poilievre, Peter MacKay et, plus récemment, John Baird, le lieutenant politique du Parti conservateur au Québec, Alain Rayes, a fait son choix : il va demeurer neutre durant la course à la direction du parti.