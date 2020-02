(Ottawa) Vincent Guzzo estime que l’offre actuelle à la direction du Parti conservateur est décevante. Il a donc l’intention de se porter candidat d’ici la fin mars si l’offre ne s’améliore pas.

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

En entrevue à La Presse canadienne, l’homme d’affaires québécois dit qu’il a déjà amassé les 1000 signatures requises et qu’il fera un dépôt personnel de 25 000 $ pour s’inscrire comme candidat d’ici le 27 février.

Mais il devra amasser 2000 autres signatures et fournir des frais d’inscription de 300 000 $ — dont 200 000 $ non remboursables — d’ici le 25 mars afin d’être officiellement candidat.

M. Guzzo admet qu’il n’est pas impressionné par la liste actuelle de candidats à la direction du parti et c’est pourquoi il compte continuer sa réflexion afin de déterminer s’il serait « potentiellement le meilleur candidat pour faire la job ».

Mais si l’offre actuelle ne s’améliore pas, il dit qu’il est prêt « à 90 % » à se lancer dans la course.

À son avis, aucun des candidats affichés ne pourrait battre les libéraux de Justin Trudeau à la prochaine élection.

Pour l’heure, seul Peter MacKay a rempli tous les critères exigés par le parti. Il est donc le candidat officiel dans la course.

Le député Erin O’Toole et l’avocate torontoise Leslyn Lewis ont quant à eux fourni les 1000 signatures et le premier dépôt de 25 000 $. Plusieurs autres candidats tenteront de s’ajouter à la liste dans les deux prochaines semaines, dont les Québécois Richard Décarie et Rudy Husny.

M. Décarie, qui provient de la mouvance sociale conservatrice, a déclaré à La Presse canadienne qu’il déposera son application sous peu, avec les signatures et le dépôt requis. M. Husny tente quant à lui de récolter ses 1000 signatures.

Les membres du parti éliront leur nouveau chef le 27 juin lors d’un congrès à Toronto.