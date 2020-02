PHOTO HARRY LYNCH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le président Donald Trump a nommé une républicaine de la Caroline du Nord, médecin et ancienne diplomate comme prochaine ambassadrice des États-Unis au Canada.

La Presse canadienne

La Maison-Blanche a indiqué qu’Aldona Z. Wos, actuellement vice-présidente de la Commission présidentielle des bourses de la Maison-Blanche, avait été nommée à ce poste, qui est vacant depuis le mois d’août.

L’ambassadrice Kelly Craft avait alors quitté Ottawa pour devenir l’envoyée américaine aux Nations unies.

Mme Wos a un long curriculum vitae. Elle a notamment été médecin spécialisée en médecine interne et en soins pulmonaires, et a aussi été ambassadrice des États-Unis en Estonie. Elle est également une militante de premier plan du Parti républicain.

Le premier ministre Justin Trudeau n’a pas encore nommé de remplaçant pour David MacNaughton, dont le mandat d’ambassadeur du Canada aux États-Unis s’est également terminé en août.