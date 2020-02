Trudeau visite les troupes canadiennes au Koweït

(Koweït ) Les soldats canadiens sont impatients de reprendre le travail pour former les forces de sécurité irakiennes, mais cela ne se produira que si le Canada est certain que leur sécurité sera assurée et que l’Irak les invite à revenir, a déclaré lundi le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne.