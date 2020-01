« On a renouvelé et sécurisé nos échanges commerciaux et je sais que c’est important pour les gens dont les emplois en dépendent », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau au sujet du nouvel ALENA lors d’une visite à Montréal.

Mayssa Ferah

La Presse

Justin Trudeau est venu s’entretenir lundi matin de la nouvelle mouture de l’ALENA dans les bureaux de Vêtements Peerless, à Montréal-Nord. Il a reçu un accueil euphorique dès son arrivée. La foule était difficile à contrôler et les cris de joie et les acclamations des employés fusaient de partout.

Mercredi, le gouvernement Trudeau a obtenu le feu vert de la Chambre des communes concernant l’accord États-Unis–Mexique-Canada (AEUMC) avec les États-Unis et le Mexique.

Les préoccupations environnementales sont au cœur de l’AEUMC, a précisé M. Trudeau. « Ça nous permet de protéger les emplois et l’environnement. »

Au sujet de l’épidémie du nouveau coronavirus, le premier ministre s’est montré rassurant, bien que la maladie soit désormais considérée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme une urgence internationale. « Nous nous assurons que la menace demeure basse pour les Canadiens. »

Le gouvernement fédéral a réservé un avion pour rapatrier les Canadiens ayant demandé une assistance consulaire pour quitter la région de Wuhan, en Chine, épicentre de l’épidémie.

Questionné sur les Canadiens coincés à Wuhan, le premier ministre a nié que son gouvernement ait mis du temps à agir au sujet du rapatriement. « On fait le travail nécessaire de façon coordonnée pour assurer la sécurité des Canadiens. »

Justin Trudeau a refusé de commenter la présente course à la direction du Parti conservateur au Canada, alors que plusieurs s’inquiètent du bilinguisme du candidat Peter MacKay.

Le premier ministre a toutefois insinué que pour le moment, l’environnement n’était pas la priorité des conservateurs « Quiconque veut devenir premier ministre doit avoir un plan crédible pour lutter contre les changements climatiques et à ce jour, aucun conservateur ne prend au sérieux cette lutte. »