Direction du PCC: Chong dit non, Williamson songe à se présenter

(Ottawa) Un député conservateur a annoncé mercredi qu’il ne sera pas de la course à la direction du parti, tandis qu’un autre continue à tâter le terrain.

La Presse canadienne

Le député ontarien Michael Chong, un des rares conservateurs à favoriser une taxe sur le carbone, a décidé de ne pas tenter sa chance cette fois-ci, après l’avoir fait en 2017. Il avait alors pris la cinquième place, notamment en raison de ses positions environnementales loin de celles de son parti.

Il a dit à La Presse canadienne que le Parti conservateur continue à évoluer en ce qui concerne l’environnement et d’autres sujets, et qu’il espère que cela se poursuivra.

Il a ajouté souhaiter que le prochain chef rétablisse la place du Canada sur la scène mondiale en ce qui concerne le respect d’obligations internationales touchant les changements climatiques, l’aide internationale et les dépenses en matière de défense.

Le député néo-brunswickois John Williamson envisage quant à lui de se lancer.

Son amie de longue date et ancienne collègue aux Communes Stella Ambler a indiqué que plusieurs personnes l’encouragent à poser sa candidature.

Mme Ambler a souligné qu’il y a maintenant une ouverture dans la course pour quelqu’un de l’aile droite du parti, et que M. Williamson pourrait prendre cette place.

John Williamson est un conservateur de longue date et en est maintenant à son deuxième mandat à titre de député.

S’il se présente, il rejoindra au moins deux autres députés déjà dans la course, et plusieurs autres qui envisagent toujours une candidature.