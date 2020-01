Une vidéo de campagne de Jean Charest pour la course à la direction du Parti conservateur a été diffusée jeudi soir sur YouTube, puis retirée environ une heure plus tard.

Raphael Pirro

La Presse

La vidéo, en français et en anglais, démontre que M. Charest, qui a renoncé à se porter candidat mardi, avait un logo de campagne et qu’il se préparait à sillonner le pays. Jeudi soir, il était impossible de savoir pourquoi la vidéo s’était retrouvée sur YouTube après le retrait de Jean Charest de la course.

Son authenticité a été confirmée par l’entourage de M. Charest, selon Radio-Canada. Devant un rideau bleu, l’ancien premier ministre du Québec explique ses plans pour la course. « La course au leadership du Parti conservateur est maintenant lancée, et le choix que nous ferons, nous, les militants et les militantes du parti, sera important pas uniquement pour le parti, mais aussi pour l’avenir du Canada », débute M. Charest dans la vidéo, reprise par le journaliste Bernard Drainville sur Twitter.

« Ce sera l’occasion pour vous de m’entendre, mais ce sera aussi l’occasion pour vous de prendre la parole. Et j’aurai l’occasion, moi, de voyager à travers le Canada pour vous rencontrer, pour me familiariser avec les enjeux de chacune des régions du pays, et d’offrir une vision sur l’avenir à la fois de notre parti, mais surtout sur l’avenir du Canada », poursuit-il. « Le choix que nous ferons, c’est un choix qui déterminera si nous allons, oui ou non, gagner les prochaines élections générales. »