Une vidéo de campagne de Jean Charest pour la course à la direction du Parti conservateur a été diffusée jeudi soir sur YouTube, puis retirée environ une heure plus tard. Probablement publiée par erreur, la vidéo démontre que M. Charest avait un logo de campagne et qu’il se préparait à sillonner le pays. La vidéo était offerte en français et en anglais.

Raphael Pirro

La Presse

Pour le moment, il est impossible de savoir pourquoi la vidéo s’est retrouvée sur YouTube après le retrait de Jean Charest de la course. Elle a dû être filmée au cours des dernières semaines, à tout le moins avant mardi.

Devant un rideau bleu, l’ancien premier ministre du Québec explique ses plans pour la course.

« La course au leadership du Parti conservateur est maintenant lancée, et le choix que nous ferons, nous, les militants et les militantes du parti, sera important pas uniquement pour le parti, mais aussi pour l’avenir du Canada », débute M. Charest dans la vidéo.

« Ce sera l’occasion pour vous de m’entendre, mais ce sera aussi l’occasion pour vous de prendre la parole. Et j’aurai l’occasion, moi, de voyager à travers le Canada pour vous rencontrer, pour me familiariser avec les enjeux de chacune des régions du pays, et d’offrir une vision sur l’avenir à la fois de notre parti, mais surtout sur l’avenir du Canada », poursuit-il.

« Le choix que nous ferons, c’est un choix qui déterminera si nous allons, oui ou non, gagner les prochaines élections générales. »

« Je vous invite à m’accompagner, et je vous invite surtout à me rencontrer lors de cet exercice démocratique qui se fera entre nous, les militants et les militantes du Parti conservateur du Canada », conclut-il, alors qu’un logo « Charest 2020 » apparaît au centre de l’écran.

Se lancer, ne pas se lancer ?

Des rumeurs voulant que l’ancien premier ministre du Québec se lance dans la course à la direction du Parti conservateur circulaient depuis le mois de décembre, quelque temps après la démission d’Andrew Scheer.

Par la suite, Jean Charest avait lui-même confirmé ces rumeurs et sondait le terrain pour évaluer ses appuis.

Puis, dans un revirement de situation, M. Charest a déclaré dans une entrevue accordée à Radio-Canada mardi dernier qu’il ne se lancerait pas dans la course, expliquant que « le Parti conservateur du Canada s’est profondément transformé » depuis son départ de la formation en 1998.

L’enquête Mâchurer de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), à laquelle le nom de M. Charest est associé, n’est toujours pas terminée. L’avocat personnel de M. Charest a récemment demandé l’arrêt de l’enquête, et le principal intéressé a qualifié l’enquête de « partie de pêche » lors de son entrevue à Radio-Canada.

Les conservateurs éliront leur nouveau chef le 27 juin lors d’un congrès à la direction à Toronto.