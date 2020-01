« Après six ans, je pense que ce n’est pas déraisonnable de faire en sorte qu’il y ait une conclusion et que l’UPAC réponde aux questions », a déclaré Marc Tanguay.

Les policiers de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) doivent « mettre un point final d’une manière ou d’une autre » à l’enquête Mâchurer, croit le député libéral de LaFontaine, Marc Tanguay. À son avis, il est temps que l’UPAC accuse ou s’excuse après six ans d’enquête visant notamment l’ancien premier ministre Jean Charest.

Fanny Lévesque

La Presse

« On demande à l’UPAC, réellement, de mettre un point final d’une manière ou d’un autre à cette enquête-là. Après six ans, ça n’a pas de bon sens », a lancé le député en mêlée de presse, mercredi. « Après six ans, je pense que ce n’est pas déraisonnable de faire en sorte qu’il y ait une conclusion et que l’UPAC réponde aux questions. »

Marc Tanguay réagissait ainsi à la première entrevue accordée par l’ancien chef du Parti libéral du Québec, Jean Charest, à Radio-Canada mardi. M. Charest, qui a confirmé qu’il ne serait pas de la course à la direction du Parti conservateur du Canada, a également profité de sa tribune pour régler ses comptes avec l’UPAC.

M. Charest a notamment réclamé que l’enquête Mâchurer, qu’il a qualifiée de « partie de pêche », se finisse.

« Je pense qu’il a surtout commenté ce qui le touche, les allégations. Je pense que c’est un cri du cœur tout à fait justifié pour un citoyen qui fait l’objet de ces allégations depuis six ans. Est-ce que l’UPAC peut arriver à une conclusion dans ce dossier-là ? », a soulevé M. Tanguay.

« Donc, qu’on accuse ou qu’on s’excuse ? », lui a lancé un journaliste. « Probablement, oui. Tout à fait. Tout à fait et qu’on ne prenne pas encore plusieurs années. Qu’est-ce qui nous garantit qu’on n’aura pas la même conversation dans un, deux ou trois ans ? Ça fait déjà six ans, tout citoyen aurait la même réaction », a-t-il répondu.

Une position que ses adversaires politiques n’étaient pas prêts à endosser. « D’un député libéral, de faire cette demande, c’est très audacieux », a réagi la ministre Andrée Laforest.

« Ce qui est important, c’est que l’enquête se fasse comme il faut pour qu’on ait des conclusions transparentes », a indiqué pour sa part le péquiste Harold Lebel. « Il faut que l’UPAC fasse bien son travail », a-t-il ajouté affirmant ne pas vouloir presser l’Unité permanente anticorruption.

La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, abondait dans le même sens. « Moi, je vais croire l’UPAC », a-t-elle soutenu, affirmant que M. Charest n’avait pas à réclamer quoi que ce soit à propos de l’enquête.

« Je pense que ça ne le regarde pas. C’est une transparence face à la population québécoise et on va laisser l’UPAC finir son travail. C’est pourquoi je souhaite que le nouveau directeur, parce qu’on a été quand même mal pris pendant un certain nombre de temps, ne se laisse pas influencer par les lignes de [communication] de M. Charest. »

L’enquête Mâchurer porte sur le financement politique du Parti libéral du Québec sous la gouverne de M. Charest. Aucune accusation contre lui ou l’ex-grand argentier, Marc Bibeau, n’a été déposée jusqu’à présent.